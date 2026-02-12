최태원, 가짜뉴스 논란에 쇄신 단행…대한상의 주관 행사 올스톱

최태원 대한상공회의소 회장이 최근 상속세 관련 보도자료의 통계 신뢰성 논란과 관련해 내부 구성원에게 서한을 보내 사과하고 조직 쇄신을 약속했다.

최태원 대한상의 회장은 12일 대한상의 전 구성원에게 서한을 보내 전면적인 변화와 쇄신을 단행하겠다고 밝혔다.

최 회장은 서한에서 “인용 데이터의 신뢰성에 문제가 제기되었고, 문제점은 우리 스스로도 확인했다”며 “경제현상을 진단하고 정책대안을 제시해야 하는 우리에 대해 근본적인 신뢰 문제가 제기된 것은 뼈아픈 일”이라고 토로했다.

최태원 대한상의 회장이 인사말을 하고 있다. (사진=대한상의)

이어 “팩트체크 강화 정도의 재발방지 대책으로는 턱없이 부족하다”며 “법정 경제단체라는 자부심이 매너리즘으로 변질되지 않았는지 냉정하게 되돌아봐야 한다”고 강조했다. 아울러 “각자의 자리에서 스스로를 돌아보고, 조직을 다시 세운다는 비상한 각오로 업무에 임해주기 바란다”고 당부했다.

최 회장이 제시한 쇄신 방안은 ▲조직 문화와 목표 혁신 ▲전문성 강화 ▲법정 경제단체 역할에 대한 성찰 ▲당분간 대한상의 주관 행사 중단 ▲임원진 전원 재신임 절차 등 5가지다.

그는 "건의 건수 같은 외형적 성과보다 지방 균형발전, 양극화 해소, 관세 협상, 청년 일자리, AI 육성 등 국가 과제에 실질적 대안을 제시하는 방향으로 목표를 재설정하겠다"고 밝혔다.

또 "외부 전문인력 영입과 내부 인재 배치·동기 부여 체계 정비를 언급하며, 조직의 역량을 근본적으로 강화하겠다"고 했다. 아울러 “안전 문제 발견 시 작업을 중단하듯, 공익과 진실을 최우선에 두는 경제단체로 다시 설 준비가 될 때까지 잠시 ‘멈춤’의 시간을 갖겠다”며 상의 주관 행사를 당분간 중단하겠다고 밝혔다.

다만 국가 차원의 행사와 과제에는 책임 있게 참여·지원하겠다고 했다.

관련기사

최 회장은 “취임 당시의 초심으로 돌아가 회장으로서 모든 책임을 다하겠다”며 “이번 위기를 기회삼아 더욱 신뢰받는 기관으로 거듭나도록 내부 정비를 빠르고 단단하게 마무리하자”고 당부했다.

한편, 이번 논란은 대한상의가 상속세 제도와 연계해 ‘고액 자산가의 해외 유출이 급증했다’는 취지의 외부 통계를 인용한 보도자료를 배포한 뒤, 통계 산출 근거와 검증 절차를 둘러싸고 ‘가짜뉴스’ 공방으로 번진 데서 촉발됐다. 이재명 대통령이 해당 보도자료를 공개적으로 비판했다.