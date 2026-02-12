KT, 설 맞이 전국 각지서 배식 봉사

KT는 설을 맞아 전국 소외계층을 대상으로 온(溫) 나눔 봉사활동을 진행했다고 12일 밝혔다.

올해 설엔 어르신과 취약계층에게 따뜻한 한 끼를 전하고, 일상에서 디지털 안전을 지킬 수 있도록 지원했다.

KT 광화문 본사 임직원들은 지난 11일 서울 종로구 종로노인종합복지관에서 어르신 600여 명에게 점심 식사를 제공했다.

KT IT서포터즈 강사들은 어르신을 대상으로 설 명절 급증하는 보이스피싱 피해 예방을 위한 주요 수칙을 안내하는 등 디지털 안전 인식 강화 교육을 했다.

KT 전국 광역본부는 각 지역을 중심으로 지역사회의 특성에 맞춘 나눔 활동을 진행했다. 찾아가는 배식 봉사 ‘빨간 밥차’를 비롯해 떡국 나눔과 방한 용품 등 생활필수품을 전달했다.

강북광역본부는 노숙인들에게 떡만둣국과 방한 용품을, 서부광역본부는 산재 장애인 100가구에 쌀을 각각 전달했다.

부산광역본부와 충남충북광역본부는 지역복지관에서 떡국과 다과 배식 봉사를 했고, 대구경북광역본부는 달성문화재단 어르신에게 지역 특산물인 국수 세트를 제공했다.

전남전북광역본부는 지역의 아동그룹홈과 시각장애인 복지관에 농산물과 명절 선물 세트 등을 기증했다.

오태성 KT ESG경영추진실장은 “설 명절을 맞아 따뜻한 식사를 나누고, 보이스피싱 피해 예방을 지원하기 위해 봉사활동을 진행했다”고 말했다.