LS, 작년 영업익 1조564억원…전년비 1.5%↓

1주당 2500원 현금 배당 실시

디지털경제입력 :2026/02/11 20:35

류은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

LS는 연결 기준 지난해 영업이익이 1조 564억원으로 전년 대비 1.5% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 11일 공시했다.

매출은 31조 8250억원으로 전년 대비 15.5% 증가했으며, 순이익은 4847억원으로 23.8% 늘었다.

4분기 영업이익은 2591억원으로 전년 동기보다 13% 줄었으며, 해당 분기 매출과 순이익은 각각 8조 9842억원과 757억원을 기록해 각각 전년 동기 대비 11.3%, 27.7%씩 감소했다.

한편, 이날 LS는 보통주 1주당 2500원 결산 현금 배당을 실시한다고 밝혔다. 시가배당률은 1.12%로, 배당금 총액은 683억 6884만원이다. 배당 기준일은 오는 3월 31일이며, 배당금은 4월 21일 지급될 예정이다.

관련기사

류은주 기자riswell@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
LS 실적 배당

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

SK하이닉스, 차세대 낸드 판도 흔든다…'AIP' 기술 적용 검토

현대차·엔비디아·카카오, 자율주행 실증 시동…"AI로 역전 가능"

K팝을 만국의 오페라로…디지털 문화대제국 창시하다

"올림픽 맞아?"…밀라노 동계 올림픽 역대급 무관심 왜

ZDNet Power Center