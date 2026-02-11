LS, 작년 영업익 1조564억원…전년비 1.5%↓

LS는 연결 기준 지난해 영업이익이 1조 564억원으로 전년 대비 1.5% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 11일 공시했다.

매출은 31조 8250억원으로 전년 대비 15.5% 증가했으며, 순이익은 4847억원으로 23.8% 늘었다.

4분기 영업이익은 2591억원으로 전년 동기보다 13% 줄었으며, 해당 분기 매출과 순이익은 각각 8조 9842억원과 757억원을 기록해 각각 전년 동기 대비 11.3%, 27.7%씩 감소했다.

한편, 이날 LS는 보통주 1주당 2500원 결산 현금 배당을 실시한다고 밝혔다. 시가배당률은 1.12%로, 배당금 총액은 683억 6884만원이다. 배당 기준일은 오는 3월 31일이며, 배당금은 4월 21일 지급될 예정이다.