LS, 2년 연속 영업익 1조 돌파…매출도 역대 최대

LS그룹 지주회사인 LS가 지난해 전력 슈퍼사이클을 맞은 자회사들의 호실적으로 지난해 연결 기준 사상 최대 매출을 달성했다. 다만 환율 등의 영향으로 수익성은 전년대비 소폭 감소했다.

LS는 주력 계열사인 LS전선, LS일렉트릭, LS MnM 사업 호조에 힘입어 작년 매출 31조 8,250억원과 영업이익 1조 565억원을 기록해 사상 최대 매출과 2년 연속 영업이익 1조원 이상을 달성했다고 2일 밝혔다.

매출액은 전년도 27조 5,446억원 대비 15.5% 증가, 영업이익은 1조 729억원 대비 1.5% 감소한 수치다. 세전이익과 당기순이익은 6,836억원과 4,863억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 약 21%, 24% 상승했다.

LS타워 전경

이는 인공지능(AI)·데이터센터 산업의 급부상과 에너지 전환에 따른 전력 수요 급증으로 LS전선, LS일렉트릭 등 주요 계열사들이 지난해 북미, 유럽 등의 시장에서 호실적을 거둔 데 따른 결과로, 이 두 회사는 지난해 3분기 말까지 글로벌 시장에서 약 10조 원 이상의 수주 잔고를 확보했다.

주요 성과로, LS전선은 HVDC 해저케이블 등 고부가가치 제품 수주가 확대되며 매출 및 수익성이 증가했다.

LS일렉트릭 또한 북미 빅테크 데이터센터 전력 시스템과 초고압 변압기를 중심으로 글로벌 사업이 성장하며 매출(4조 9,622억원, +9%) 및 영업이익(4,269억원, +9.6%) 모두 역대 최대 실적을 거뒀다.

관련기사

LS MnM도 금속·황산 제품군 수익성 강화와 전기동 미국 시장 진출 등을 통해 매출액(14조 9,424억원, +23.3%)과 세전이익(1,411억원, +57.1%), 당기순이익(1,067억원, +39.9%)이 증가했다.

한편, LS그룹은 향후 5년간 국내 7조원 및 해외 5조원 규모를 투자할 계획이다. 기존 주력 사업인 해저케이블과 초고압변압기 등 전력 인프라 분야 생산 CAPA를 확대하고, 국가첨단전략산업인 배터리·전기차 등 이차전지 소재와 희토류 등 국가 핵심 광물 분야를 신사업으로 육성해 공급망 다변화 및 에너지 안보 강화에도 기여할 예정이다.