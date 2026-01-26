LS, 대통령 경고에 백기…에식스솔루션즈 상장 신청 철회

이재명 대통령이 중복상장에 대해 경고성 발언을 이어가자 LS가 결국 백기를 들었다. 이 대통령이 지난 22일 더불어민주당 코스피 5000 특별위원회 의원들과 오찬에서 ‘아직도 이런 사례가 있느냐’며 LS 사례를 지적한 것으로 알려졌다.

LS는 현재 한국거래소 예비심사 청구 중인 에식스솔루션즈 상장 신청을 철회하기로 26일 결정했다고 밝혔다.

소액주주, 투자자 등 내외부의 이해관계자들의 상장 추진에 대한 우려의 목소리를 경청하고 주주보호 및 신뢰 제고를 위해 이 같이 결정했다고 회사 측은 설명했다.

사진 왼쪽부터 박진호 LS 상무, 이태호 LS 상무, 최창희 에식스솔루션즈 대표 (사진=지디넷코리아)

이에 따라 LS는 에식스솔루션즈 프리IPO에 참여한 재무적투자자(FI)와 새로운 투자 방안에 대해 재검토하기로 했다.

이와 함께 LS는 지난해 8월 자사주 50만주 소각에 이어 올해 2월 중 2차로 자사주 50만주를 추가 소각할 예정이다. 최근 LS 주가를 고려할 때 총 2천억원 가량 규모다.

아울러 2월 이사회 결의를 통해 주주 배당금을 전년 대비 40% 이상 대폭 인상하고, 동시에 주가 1주당 가치를 나타내는 주가순자산비율(PBR)을 2030년까지 2배 이상 확대해 실질적인 주주보호 및 환원을 실천할 계획이다.

LS는 향후 추가적인 중장기 밸류업 정책도 발표하는 등 주주 및 기관·애널리스트·언론 등과의 적극적인 소통을 통해 주주들의 목소리를 기업 정책에 반영할 예정이다.

한편, LS그룹은 정부가 추진 중인 에너지 고속도로를 비롯한 국가 전력망 사업과 국가첨단전략산업인 이차전지 소재 분야 등에 5년간 7조원 가량 투자할 계획이다.