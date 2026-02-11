NH농협금융, 2025년 연간 당기순이익 2조5112억원...전년비 2.3%↑

NH농협금융이 지난해 연간 당기순이익이 전년 동기 대비 2.3% 증가한 2조5112억원을 기록했다고 11일 밝혔다.
계열사별로 살펴보면, 농협은행의 당기순이익이 1조8140억원, NH투자증권이 1조316억원, 농협생명이 2155억원으로 집계됐다.
영업이익은 8.6% 성장한 4조8960억원으로, 대내외 변동성 확대 속에서도 내실있는 성장을 달성했다.
시장금리 하락과 우량자산 중심의 포트폴리오 재편으로 순이자마진(NIM)은 소폭 감소했으나 유가증권 운용손익, 인수자문 위탁중개수수료 등 비이자이익이 큰 폭으로 성장하면서 견조한 실적을 시현했다.
이자이익은 NIM 하락으로 전년 동기 대비 1%(860억원) 감소한 8조4112억원을 기록했다. 비이자이익은 수수료와 유가증권 외환파생 손익 등의 성장으로 전년동기 대비 26.4% 증가한 2조2740억원으로 집계됐다.
특히 NH투자증권은 리테일, IB 등 전 사업부문이 균형있게 성장하며 당기순이익 1조원을 돌파, 그룹 비이자이익 성장을 견인했다.
아울러, 고정이하여신비율은 0.63%로 전년말 대비 0.05%p 개선했다. 대손충당금적립율은 165.98%로 주요 금융지주 중 최고 수준을 기록했다.
수익성 지표인 ROA와 ROE는 각각 0.6%, 9.26%로 전년말 수준을 유지했다.
농업지원사업비(6503억원), 사회공헌금액(2762억원)은 역대 최대 규모를 기록했다.
한편, 농협금융은 지난달 출범한 ‘농협금융 생산적금융 특별위원회’를 통해 모험자본･미래전략산업 중심의 자본공급 확대와 특화 금융 모델을 개발 추진할 예정이다.