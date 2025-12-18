농협은행 "데이터 품질과 활용도 동시에 끌어올려"

과학기술정보통신부(과기정통부)와 한국데이터산업진흥원(K-DATA, 원장 양재수)이 AI시대를 맞아 데이터 품질 및 관리체계가 우수한 기업을 발굴, 시상하는 ‘2025년 데이터 품질대상’ 시상식이 18일 오후 서울 코엑스 컨퍼런스룸 E1에서 열렸다.

이번 '데이터 품질대상'은 AI·데이터 시대를 맞아 데이터 품질·관리 역량 강화 및 품질인증제도의 인식 제고를 목적으로 마련한 것으로, 국내 최고 데이터 품질 우수기업을 발굴하고 전파하기 위한 시상제도다. 지난 1997년 '우수데이터베이스 대상'으로 시작, 올해가 29회다.

올해는 지난 10월 23일~11월 21일 약 한달간 접수를 받았고, 높은 경쟁률 속에 심사결과 ▲비엠텍시스템 ▲NH농협은행 ▲웨스트문 3개사가 과기정통부 장관상 수상자로 선정됐다. 아래는 NH농협은행 강태영 대표와 일문일답 인터뷰

우창섭 NH농협은행 센터장(왼쪽)이 양재수 한국데이터산업진흥원장에게서 과기정통부 장관상을 받고 있다.

-수상을 축하합니다. NH농협은행은 어떤 기업인가요

"NH농협은행은 2012년 농업인과 국민 모두가 신뢰할 수 있는 ‘사랑받는 일등 민족은행’을 목표로 설립된 금융기관입니다. 플랫폼, 기업금융, WM 경쟁력 강화와 지속가능한 신뢰경영을 바탕으로 고객과 함께 성장하는 은행을 지향하고 있습니다. 직원 수는 2024년말 기준 약 1만4천명입니다."

-수상 소감은요?

"이번 수상을 통해 농협은행이 데이터 신뢰성과 관리체계 혁신 분야에서 국내 최고 수준임을 공식적으로 인정받은 것이 매우 기쁩니다. 앞으로도 데이터 기반 금융 혁신을 지속적으로 추진해 고객 중심의 디지털 금융 서비스를 선도하겠습니다."

-어떤 서비스와 어떤 노력을 인정받아 과기정통부 장관상을 받았나요

"이번 장관상 수상은 농협은행이 체계적인 데이터 표준화, 품질진단, 모니터링 등 데이터 거버넌스 체계 구축 노력이 높은 평가를 받은 결과입니다. 특히 고객·상품·서비스·마케팅 등 사업부서의 데이터에 대한 관리역활을 강화, 데이터 품질과 활용도를 동시에 끌어올린 점이 수상의 핵심 배경이라고 생각합니다.

이를 위해 올 7월 초, 과기정통부 지정 데이터 품질인증기관을 통해 정형데이터 품질인증 최고등급(Complex-type Class A)과 데이터 관리체계 품질인증(Level 4)을 동시에 획득한 바 있습니다. 이는 방대한 금융 데이터가 체계적으로 관리되고 있으며, 데이터 품질 이슈를 사전에 점검 및 통제할 수 있는 선진화된 프로세스를 구축했다는 의미로, 금융권 최초의 성과로 평가됩니다."

-이 제도에 대해 좋은 점이나, 혹시 개선할 점이 있으면 말해주세요

"품질인증 과정에서 데이터 오류 보완 및 품질 개선을 추진했고, 또 국가공인 품질인증을 통해 농협은행의 데이터 가치 향상과 데이터 관리체계가 우수하다는, 대외 신인도를 높였습니다. 재인증 주기(데이터 1년, 관리체계 3년)가 짧은 듯 합니다."