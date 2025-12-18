웨스트문 "데이터 품질, 사회와 산업 움직이는 신뢰 기반"

과학기술정보통신부(과기정통부)와 한국데이터산업진흥원(K-DATA, 원장 양재수)이 AI시대를 맞아 데이터 품질 및 관리체계가 우수한 기업을 발굴, 시상하는 ‘2025년 데이터 품질대상’ 시상식이 18일 오후 서울 코엑스 컨퍼런스룸 E1에서 열렸다.

이번 '데이터 품질대상'은 AI·데이터 시대를 맞아 데이터 품질·관리 역량 강화 및 품질인증제도의 인식 제고를 목적으로 마련한 것으로, 국내 최고 데이터 품질 우수기업을 발굴하고 전파하기 위한 시상제도다. 지난 1997년 '우수데이터베이스 대상'으로 시작, 올해가 29회다.

올해는 지난 10월 23일~11월 21일 약 한달간 접수를 받았고, 높은 경쟁률 속에 심사결과 ▲비엠텍시스템 ▲농협은행 ▲웨스트문 3개사가 과기정통부 장관상 수상자로 선정됐다. 아래는 웨스트문 허명현 대표와 일문일답 인터뷰

웨스트문 김진우 연구소장(왼쪽)이 양재수 한국데이터산업진흥원 원장에게서 장관상을 받고 있다.

-수상 소감을 말해주세요

"큰 상을 받게 돼 영광입니다. 올해는 미국 LA에서 열린 'AWE 2025' 전시회에 참가해 발표 세션에서 합성데이터 생성 기술과 데이터 품질관리 노하우를 직접 발표하는 등 국내를 넘어 해외 시장에서도 저희 기술을 알리기 위해 꾸준히 노력해왔습니다. 이런 한 해를 마무리하는 시점에 이런 의미 있는 상을 받게 돼 더욱 뜻깊고 기쁘게 생각합니다.

데이터 품질은 기술 문제가 아니라, 사회와 산업이 서로를 믿고 움직이게 만드는 신뢰의 기반이라고 생각합니다. AI가 일상과 현장에 더 깊이 들어갈수록 데이터는 ‘있으면 좋은 자원’이 아니라 안전과 책임을 담보하는 인프라가 됩니다. 웨스트문은 앞으로도 기준에 맞춰 만들고 지표로 검증하며 동일 품질을 지속적으로 유지하는 방식으로 데이터 품질을 꾸준히 증명하겠습니다."

-어떤 제품과 어떤 노력으로 과기정통부 장관상을 수상하게 됐는지요?

"저희가 인정받은 핵심은 합성데이터를 단순히 '생성'하는 수준을 넘어, 자동화 파이프라인 기반으로 대규모 데이터를 생성하면서도 실데이터처럼 '측정 가능한 품질관리 체계'로 운영했다는 점이라고 생각합니다.

품질 인증에 활용한 데이터는 2만5911개 이미지와 15만152개 어노테이션으로 구성되며, 학습과 추적에 필요한 메타정보를 체계적으로 포함했습니다. COCO(Common Objects in Context) 계열 포맷을 준용해 기존 AI 프레임워크에서 바로 활용할 수 있게 설계했고, 산업안전 분야 특성을 고려해 구역 침입이나 근접 경보처럼 정밀한 판단이 필요한 경우를 위해 폴리곤(Polygon) 기반 마스크 어노테이션을 적용했습니다.

이는 박스(bbox)보다 사람의 영역을 훨씬 정확하게 표현할 수 있습니다. 운영 측면에서는 품질관리 규정·지침·매뉴얼의 3단 문서 체계를 구축해 기준을 표준화했습니다. 그 결과, 작년 12월 18일 비정형(Simple-Type) 품질인증에서 최고 등급 Class A(품질점수 0.9975)를 획득했습니다.

특히 저희는 여기서 멈추지 않고, 인증 과정에서 적용한 12개 품질지표를 그대로 내부 기준으로 채택해 자체 품질관리 프로그램으로 구현했습니다. 현재는 배치 단위로 1차 점검과 2차 진단을 수행하고, 지표를 정기적으로 측정·기록하며 추적 관리하고 있습니다. 인증 과정에서 발견한 오류 유형은 원인까지 분석해 파이프라인 규칙과 스크립트를 개선하고, 동일 문제가 재발하지 않도록 폐쇄 루프(closed-loop) 체계로 운영하고 있습니다.

결국 '많이 만드는 데이터'가 아니라, 현장에서 안심하고 사용할 수 있도록 기준과 검증이 반복되는 데이터를 만든 것이 이번 평가의 핵심이었다고 생각합니다."

-데이터품질인증 대상에 대해 좋은 점이나 개선할 점이 있으면 말해주세요

"저희가 합성데이터를 본격적으로 연구하면서 가장 먼저 고민했던 것은 "우리가 만드는 데이터를 실제로 믿고 쓸 수 있는가"를 객관적으로 입증하는 일이었습니다. 그런 의미에서 데이터 품질대상과 품질인증 체계는 데이터의 가치를 말이 아닌 기준과 결과로 증명할 수 있게 해주었고, 저희에게 큰 도움이 되었습니다. 그동안의 노력이 이번 결과로 이어져 매우 기쁘게 생각합니다.

또한 이 제도의 중요한 의미는, 데이터 품질을 '일부 대기업만의 영역'이 아니라 산업 전체가 함께 높여야 할 기본 역량으로 자리매김하게 한다는 점입니다. 웨스트문은 비교적 작은 회사지만, 이번 수상을 계기로 중소기업들도 데이터 품질관리 체계를 더욱 적극적으로 구축하게 되고, 궁극적으로 신뢰를 기반으로 한 건강한 데이터 생태계 형성에 기여할 수 있기를 바랍니다."