NH농협금융그룹 부장급 인사 명단

<농협금융지주>

▲ ESG상생금융부장 이효섭

▲ 글로벌전략부장 이철신

▲ 자산운용전략부장 류지민

▲ 디지털전략부장 채민석

<농협은행>

▲ 준법감시부장 이병진

▲ 종합기획부장 연성흠

▲ 소비자보호부장 주성숙

▲ AX전략부장 배태권

▲ 데이터솔루션부장 조현상

▲ 테크기획부장 장마리

▲ 테크시스템부장 고경식

▲ 금융솔루션부장 이강수

▲ 플랫폼솔루션부장 김성은

▲ 기업플랫폼부장 김연순

▲ NH멤버스사업부장 이승훈

▲ 고객정보보호부장 원종윤

▲ 개인고객부장 강정미

▲ WM사업부장 유상현

▲ 기업성장지원부장 황의경

▲ 대기업고객부장 안성철

▲ 외환사업부장 양승식

▲ IB사업부장 서영근

▲ 프로젝트금융부장 이승훈

▲ 글로벌사업부장 배훈식

▲ 여신기획부장 박진균

▲ 여신심사부장 이승엽

▲ 기업개선부장 정낙현

▲ 리스크총괄부장 임진흥

▲ 신용리스크관리부장 채병준

▲ 투자상품부장 정도영

▲ 연금사업부장 조윤환

▲ 자금부장 최연희

▲ 금융결제부장 이성진

▲ 경영지원부장 이창훈

▲ 인사부장 황진하

▲ 카드경영기획부장 이재훈

▲ 카드디지털사업부장 정영선

▲ 카드고객사업부장 류종필

▲ ESG기획단장 김정식

▲ 카드솔루션단장 원정아

▲ 투자금융솔루션단장 이규봉

▲ 고객행복센터장 김우표

▲ 기술금융단장 전진혁

▲ 농식품성장투자단장 배종찬

▲ 리스크검증단장 김삼형

▲ 서울본부 박광원

오승철

<농협생명>

▲ 금융소비자보호총괄책임자 정현범

▲ 경영지원부장 이성환

▲ IT지원부장 손남태

▲ 마케팅전략부장 방수호

▲ 고객지원부장 고금숙

▲ 디지털사업부장 김영탁

▲ 농축협사업부장 박장순

▲ FC · DM사업단장 김갑태

▲ 투자전략부장 강영욱

<농협손해보험>

▲ 자산운용부장 이시용

▲ 정책보험부장 김승겸

▲ 법인영업부장 윤진봉

▲ 마케팅지원부장 김영섭

▲ 장기보험부장 임광식

▲ 전략채널사업부장 조근철

손희연 기자
