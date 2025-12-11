NH농협금융그룹 부장급 인사 명단

<농협금융지주>
▲ ESG상생금융부장 이효섭
▲ 글로벌전략부장 이철신
▲ 자산운용전략부장 류지민
▲ 디지털전략부장 채민석
<농협은행>
▲ 준법감시부장 이병진
▲ 종합기획부장 연성흠
▲ 소비자보호부장 주성숙
▲ AX전략부장 배태권
▲ 데이터솔루션부장 조현상
▲ 테크기획부장 장마리
▲ 테크시스템부장 고경식
▲ 금융솔루션부장 이강수
▲ 플랫폼솔루션부장 김성은
▲ 기업플랫폼부장 김연순
▲ NH멤버스사업부장 이승훈
▲ 고객정보보호부장 원종윤
▲ 개인고객부장 강정미
▲ WM사업부장 유상현
▲ 기업성장지원부장 황의경
▲ 대기업고객부장 안성철
▲ 외환사업부장 양승식
▲ IB사업부장 서영근
▲ 프로젝트금융부장 이승훈
▲ 글로벌사업부장 배훈식
▲ 여신기획부장 박진균
▲ 여신심사부장 이승엽
▲ 기업개선부장 정낙현
▲ 리스크총괄부장 임진흥
▲ 신용리스크관리부장 채병준
▲ 투자상품부장 정도영
▲ 연금사업부장 조윤환
▲ 자금부장 최연희
▲ 금융결제부장 이성진
▲ 경영지원부장 이창훈
▲ 인사부장 황진하
▲ 카드경영기획부장 이재훈
▲ 카드디지털사업부장 정영선
▲ 카드고객사업부장 류종필
▲ ESG기획단장 김정식
▲ 카드솔루션단장 원정아
▲ 투자금융솔루션단장 이규봉
▲ 고객행복센터장 김우표
▲ 기술금융단장 전진혁
▲ 농식품성장투자단장 배종찬
▲ 리스크검증단장 김삼형
▲ 서울본부 박광원
오승철
<농협생명>
▲ 금융소비자보호총괄책임자 정현범
▲ 경영지원부장 이성환
▲ IT지원부장 손남태
▲ 마케팅전략부장 방수호
▲ 고객지원부장 고금숙
▲ 디지털사업부장 김영탁
▲ 농축협사업부장 박장순
▲ FC · DM사업단장 김갑태
▲ 투자전략부장 강영욱
<농협손해보험>
▲ 자산운용부장 이시용
▲ 정책보험부장 김승겸
▲ 법인영업부장 윤진봉
▲ 마케팅지원부장 김영섭
▲ 장기보험부장 임광식
▲ 전략채널사업부장 조근철