메리츠금융 2025년 연결당기순익 2조3501억…사상 최대치

메리츠화재 감소불구 메리츠증권 10.1% 성장

금융입력 :2026/02/11 17:10

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

메리츠금융지주가 2025년 역대 최대 실적을 냈다.

11일 메리츠금융지주는 2025년 연결 기준으로 2조 3501억원의 당기순이익을 내 2024년 최대 실적치인 2조 3334억원 대비 0.7% 증가했다고 밝혔다.

2025년말 기준 메리츠금융의 총자산은 135조 4580억원, 자기자본이익률(ROE)은 22.7% 수준이다.

메리츠금융그룹 사옥

메리츠화재 별도 기준 2025년 당기순이익은 전년 대비 1.7% 감소한 1조 6810억원이다. 작년 4분기 당기순이익은 2299억원으로 전년 대비 5.6% 증가했다.

지난해 투자손익은 8623억원으로 전년 대비 13.2% 늘었으며, 2025년 말 기준 자산운용 투자이익률은 약 3.7%다.

2025년 말 잠정 지급여력비율(K-ICS)은 237.4%로 집계됐다.

메리츠증권은 2025년도 연결 기준 당기순이익이 7663억원으로 전년 대비 10.1% 확대됐다. 4분기 순이익은 1228억원이다.

관련기사

메리츠증권 관계자는 "기업금융(IB)뿐만 아니라 금융수지·자산운용·리테일 등 전 사업 부문에서 고른 성과를 달성했다"고 말했다. 

자기자본은 2024년 말 6조 9042억원에서 2025년 말 8조1654억원으로 18.3% 증가했다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 메리츠금융그룹 메리츠화재 메리츠증권 금융투자 손해보험 실적 25실적

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

SK하이닉스, 차세대 낸드 판도 흔든다…'AIP' 기술 적용 검토

현대차·엔비디아·카카오, 자율주행 실증 시동…"AI로 역전 가능"

K팝을 만국의 오페라로…디지털 문화대제국 창시하다

"올림픽 맞아?"…밀라노 동계 올림픽 역대급 무관심 왜

ZDNet Power Center