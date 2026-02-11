아이들은 왜 코딱지를 먹을까

어린아이들이 손가락을 콧구멍에 넣어 코딱지를 파내 먹는 모습은 종종 볼 수 있는 장면이다. 그렇다면 아이들은 왜 이런 행동을 할까.

과학 전문 매체 라이브사이언스는 최근 아이들이 코딱지를 먹는 이유를 조명한 기사를 보도했다.

조사 결과에 따르면 코를 파는 행동은 아이들 뿐 아니라 성인에게서도 흔히 나타난다. 2001년 인도 청소년 200명을 대상으로 한 연구에서는 거의 모든 참가자가 코를 판다고 답했으며, 이 가운데 9명은 코딱지를 상습적으로 먹는다고 밝혔다. 다만 아이들이 코딱지를 먹는 이유에 대해서는 아직 체계적인 연구가 부족한 상황이다.

최소 12종의 영장류에서도 관찰

이와 관련해 스위스 베른대학교의 진화생물학자 앤 클레어 파브르 부교수는 코 점액을 섭취하는 행동이 인간만의 습관이 아니라는 점에 주목했다. 그는 코 점액을 먹는 행동이 최소 12종의 영장류에서 관찰된다는 사실을 밝혀냈다.

파브르 교수는 야행성 원숭이 중 가장 큰 종인 아이아이(Daubentonia madagascariensis)를 관찰하던 중 이 행동을 처음 발견했다. 아이아이는 약 8cm에 달하는 긴 가운데 손가락을 이용해 나무 틈에서 곤충을 꺼내는 것으로 잘 알려진 여우원숭이다. 그는 2015년 사육 중인 아이아이를 관찰하던 중, 이 원숭이가 긴 손가락을 콧구멍에 넣어 점액을 빨아먹고 핥아 깨끗이 하는 모습을 포착했다.

파브르 교수는 “코를 파는 행동 자체를 즐기는 것처럼 보였다”며, 이 행동이 야생 아이아이에게서도 꽤 자주 관찰된다고 덧붙였다.

이를 계기로 파브르 교수는 다른 영장류에서도 비슷한 행동이 나타나는지 문헌 조사를 진행했다. 그 결과 고릴라, 보노보, 침팬지, 마카크, 카푸친 원숭이 등 여러 영장류가 코를 파 점액을 섭취하는 행동을 보인다는 사실을 확인했다. 대부분은 손가락을 사용했지만 일부는 막대기를 이용했고, 심지어 다른 개체의 코를 파주는 사례도 보고됐다.

코 점액, 98% 이상이 물

파브르 교수는 코 점액의 성분에 대해 “98% 이상이 물이며, 나머지는 뮤신이라는 단백질·탄수화물 성분과 염분으로 이뤄져 있다”고 설명했다. 그는 일부 동물들이 배설물을 다시 섭취해 남은 영양분을 흡수하는 것처럼, 점액 섭취 역시 어떤 생물학적 이점을 제공할 가능성이 있다고 추정했다.

일부 전문가들은 코 점액 섭취가 건강상 이점을 줄 수 있다는 가설도 제기한다. 코 점액은 호흡 과정에서 먼지와 포자, 질병을 유발하는 미생물이 폐로 들어가기 전에 이를 차단하는 역할을 한다. 2013년 한 생화학자는 코딱지를 먹는 행동이 어린이의 면역 체계를 훈련시켜 이러한 물질을 인식하고 면역 반응을 유도하는 데 도움이 될 수 있다는 가설을 제시하기도 했다. 다만 이 주장은 실증 연구를 통해 검증되지는 않았다.

건강상 이점 거의 없어…코 파기 제지할 필요 있어

이에 대해 2001년 청소년의 코 파기 습관을 연구한 인도 벵갈루루 국립 정신건강•신경과학연구소치타란잔 안드라데 박사는 회의적인 입장을 보였다. 그는 “점액 속 면역 물질은 건조 과정에서 대부분 사라질 가능성이 크고, 섭취하더라도 소화 과정에서 분해될 확률이 높아 효과는 제한적일 것”이라고 말했다.

다른 전문가들은 콧물이 폐렴을 유발하는 박테리아를 퍼뜨릴 수 있다며, 면역력이 약한 사람과 함께 있을 때는 아이들의 코 파기나 점액 섭취를 제지할 필요가 있다고 경고했다.

파브르 교수 역시 코딱지 섭취가 면역력을 강화한다는 명확한 증거는 없다고 지적했다. 그는 코 점액이 가려움이나 압박감, 불편함을 유발해 코를 파게 만들고, 호기심 많은 아이들이 그 과정에서 점액을 맛보게 될 가능성이 크다고 설명했다.

안드라데 박사는 아이들이 이런 행동을 반복하는 이유로 사회적 인식의 차이를 꼽았다. 그는 “아이들은 아직 이 행동이 부정적으로 인식된다는 개념이 부족해 사람들 앞에서도 코를 판다”며 “하지만 꾸중을 듣고 사회적 낙인이 형성되면 적어도 공개적인 장소에서는 이런 행동을 반복하지 않게 된다”고 말했다.

전문가들은 구체적인 연구 결과가 나오기 전까지 아이들이 코딱지를 먹는 정확한 이유는 여전히 불분명하다고 입을 모은다. 파브르 교수는 코 점액 섭취가 아동 발달에 어떤 이점이나 해로움을 미치는지 규명하기 위해 추가 연구가 필요하다고 강조했다.