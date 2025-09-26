국제우주정거장서 금지된 행동 5가지 [우주로 간다]

국제우주정거장(ISS)에서 생활하는 우주비행사들은 지구와 달리 철저한 규칙을 지켜야 한다. 이는 단순한 규율이 아닌 생존과 직결된 문제다. 미세 중력 환경에서는 사소한 실수 하나가 임무 전체를 위협할 수 있기 때문이다.

IT매체 BGR은 ISS에서 생활하는 우주인들이 절대 해서는 안 되는 행동 다섯 가지를 꼽아 소개했다.

1. 음주

ISS의 우주비행사가 맥주를 마시는 모습을 상상한 이미지 (출처=챗GPT로 생성)

음주는 우주비행사의 판단력, 협응력, 기민성에 악영향을 미친다. 지구에서는 술에 취해 비틀거리다 쓰러지면 멍이 들 수 있지만, ISS에서는 섬세한 장비가 손상되거나 승무원 전원이 위험에 처할 수 있다. 또, ISS에서는 우주인들이 내쉬는 숨과 소변 등 모든 물이 재활용되는데 술을 마시면 재활용 시스템에 혼란을 일으킨다. 따라서, 술 뿐만 아니라 알코올 성분이 들어간 구강청결제와 애프터셰이브도 반입이 금지된다.

구소련 시대에는 우주인들이 임무 수행 중 소량의 꼬냑을 휴대하기도 했는데, 이는 꼬냑이 우주 생활에서 신경을 진정시키고 혈액 순환을 개선하는 데 도움이 된다고 주장했기 때문이다. 하지만, 현재 러시아우주공사(로스코스모스)도 현재 임무 수행 중 음주를 전면 금지한 상태다.

2. 승인되지 않은 물품 반입

우주비행사는 승인 없이는 어떤 장비나 도구를 반입할 수 없다. 모든 개인 물품은 사전에 검사를 받아야 하며, 필요한 도구는 보급선을 통해 받거나 ISS 내 3D 프린터로 제작한다. 아주 평범한 물건조차도 무중력 상태에서는 위험 요소가 될 수 있기 때문이다.

펜 같은 간단한 물건도 우주에서 느슨한 스프링이나 잉크 카트리지가 새어 나와 환기 시스템에 들어가거나 실험 장비를 오염시킬 수 있다. 특정 플라스틱이나 접착제는 해롭거나 민감한 기기에 영향을 줄 수 있는 연기를 방출할 수 있다. 섬유 소재도 떨어져 나와 필터를 막히게 하거나 우주인의 눈에 들어갈 수 있기 때문에 테스트가 필요하다.

3. 흡연·불꽃 일으키는 물건

흡연도 금지된다. 이는 건강 때문만은 아니다. 담배 연기 속 입자가 폐쇄된 공기 순환 시스템에 남아 우주인들이 계속 흡입할 수 있다. 지구에서는 환기를 통해 공기가 정화되지만, ISS에서는 모든 호흡이 재순환돼 한 번 유입된 오염 물질은 장기간 남는다.

무엇보다 ‘불꽃’은 우주에서 절대 허용되지 않는다. 흡연, 양초, 성냥, 라이터는 모두 금지된다. 지구에서는 뜨거운 공기가 차가운 공기보다 가벼워 위로 올라가 불꽃이 위로 타오르지만 미세중력 상태에서는 위아래 구분 없이 불은 파란 구체 형태로 변해 탈 수 있는 물체에 달라 붙으며 예측 불가능한 방식으로 번진다. 작은 불꽃 하나라도 산소 농도가 높은 ISS에서는 눈에 띄지 않게 퍼질 수 있으며, 대피도 쉽지 않아 화재는 곧 재앙이 된다.

이런 이유로 우주비행사의 옷과 벨크로조차도 화재 발생을 방지하도록 설계됐다. 불꽃이 허용되는 유일한 경우는 자체 소화 장치가 설치된 밀폐된 공간에서 진행되는 과학 실험 뿐이다.

4. 성관계

두 명의 우주비행사가 서로 교감을 나누는 모습을 상상한 이미지 (출처=챗GPT로 생성)

ISS에서 성행위는 공식적으로 금지돼 있다. 첫째 이유는 전문성 유지다. 우주인들은 수십 억 달러 규모의 임무를 수행하는 전문가들로, 빡빡한 일정 속에서 연구, 유지 보수, 생존에 집중해야 한다. 미국 항공우주국(NASA)과 협력 기관들은 ISS를 ‘근무 공간’으로 정의하며, 승무원들에게 엄격한 전문성을 요구한다.

실질적인 제약도 있다. 무중력 상태에서는 단순 동작조차 어렵고, 두 사람이 함께하는 신체 활동은 더욱 힘들다. 중력이 없어 몸을 지탱할 수 없기 때문에 서로가 서로를 반대 방향으로 밀어내며 계속 떠밀리게 된다. 체액도 위생과 건강 문제를 일으킨다.

심리적·사회적 요인도 무시할 수 없다. 장기간 좁은 공간에서 생활해야 하는 만큼 친밀한 관계는 원치 않는 갈등이나 편애, 긴장으로 이어지며 임무 수행에 부정적 영향을 줄 수 있다.

5. 물건 던지기

관련기사

지구에서는 펜을 가볍게 던져주는 것이 문제가 되지 않으나, ISS에서는 작은 물체 하나도 끝없이 떠다니며 벽이나 민감한 장비에 부딪힐 수 있다. 가벼운 공놀이가 수백만 달러에 달하는 장비 손상으로 이어질 수 있다. 떠 다니는 드라이버가 공기 필터를 막거나 패널에 끼면 제한된 자원으로수리조차 쉽지 않다. 빵 부스러기나 머리카락처럼 아주 작은 것조차 철저히 관리되는 이유다.

또, 무중력 상태에서는 운동량이 줄지 않아 세게 던진 물체가 속도를 잃지 않는다. 결국 우주인들은 이를 잡기 위해 엄청난 시간을 낭비하게 된다. 때문에 우주비행사들은 물건을 던지지 않고 조심스럽게 건네주거나 벨크로나 특수 클립을 사용해 주변에 물건을 고정해야 한다.