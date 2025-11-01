"사람과 똑같네"…침팬지도 의사결정할 때 증거 살핀다

침팬지가 예상보다 훨씬 더 인간에 가까운 인지 능력을 갖췄다는 연구 결과가 나왔다.

미국 캘리포니아 대학교 버클리 캠퍼스와 네덜란드 위트레흐트 대학 공동 연구팀은 침팬지가 새로운 정보를 고려해 자신의 판단을 바꾸는 능력을 갖고 있다는 사실을 확인했다고 과학전문매체 인터레스팅엔지니어링이 30일(현지시간) 보도했다.

우간다 침팬지 보호구역에서 진행된 실험 결과를 바탕으로 한 해당 논문은 국제학술지 ‘사이언스’에 실렸다.

더 강력한 증거 나오면 신념 바꾸는 침팬지

키발레 산림 국립공원의 침팬지 (사진=위키피디아)

연구진은 두 개의 상자 중 하나에 먹이를 숨기고, 침팬지에게 간단한 의사결정을 내리도록 했다. 처음에는 한 상자를 가리키는 단서를 제공했고, 이후에는 음식이 다른 상자에 있다는 더 신뢰할 만한 단서를 제시했다. 많은 침팬지들이 새로운 정보를 접한 뒤 처음 선택을 바꾸는 행동을 보였다.

UC 버클리 박사후 연구원 에밀리 샌포드는 "더 나은 증거가 제시되자 침팬지는 스스로 신념을 수정할 수 있었다"며, "이런 유연한 추론 능력은 우리가 보통 4세 어린이에서 찾아볼 수 있는 특징으로, 침팬지도 같은 과정을 거친다는 점이 흥미로웠다"고 밝혔다.

단순 반응 아닌 ‘합리적 추론’

연구진은 침팬지의 첫 번째 선택과 두 번째 선택을 비교해 신념을 어떻게 바꿨는지를 분석했다. 또 계산 모델을 활용해 침팬지들의 결정이 다양한 추론 전략과 얼마나 일치하는지를 검증했다.

그 결과, 단순히 가장 최근 신호에 반응하는 ‘최신성 편향’(recency bias)이나 눈에 띄는 자극에 끌리는 단순 반응으로는 침팬지의 행동을 설명할 수 없었다. 대신 이들의 선택은 ‘합리적인 신념 수정(rational belief revision)’ 패턴과 일치했다고 샌포드는 설명했다.

AI·교육 연구에도 응용 가능

샌포드는 이번 연구가 영장류의 행동 연구 뿐 아니라 학습, 아동 발달, 인공지능(AI) 등 여러 분야에 응용될 수 있다고 밝혔다.

그는 "이 연구는 우리가 유아 교육에 접근하는 방식이나 AI 시스템에서 추론을 모델링하는 방식에 대해 새로운 시각을 제공할 수 있다"며 "아이들이 교실에 들어왔을 때 백지 상태라고 가정해서는 안 된다"고 덧붙였다.

연구진은 향후 이번 연구를 다른 영장류 종으로 확장해 진화 전반에 걸친 추론 능력을 발달과정을 탐구할 예정이다.