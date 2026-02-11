SKT, 18일까지 티딜에서 설맞이 특별 기획전

SK텔레콤은 설 명절을 맞아 AI 큐레이션 커머스 ‘티딜’에서 설맞이 특별 기획전을 이달 18일까지 진행한다고 밝혔다.

티딜 기획전은 명절 대표 인기 상품을 합리적인 가격에 제공하고, 전 상품을 무료 배송한다.

기획전에는 설화수 화장품, 축산농협 한우 세트, 스팸 선물세트 등 다양한 명절 인기 상품이 준비됐다. 특히 티딜에서만 만나볼 수 있는 다이슨 단독 패키지를 통해 스트레이트너, 에어랩 등 다이슨의 인기 제품을 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 다이슨 제품 구매 시 전용 거치대도 증정한다.

SK텔레콤 가입자 누구나 참여할 수 있는 ‘T래플’ 이벤트도 함께 진행된다. 이벤트 응모 기간은 18일까지이며 추첨을 통해 LG 스탠바이미, 버버리 머플러, 스마트카라 음식물처리기 등 총 500만 원 상당의 경품을 제공한다.

티딜은 AI 분석을 통해 고객에게 문자로 맞춤형 상품을 추천하는 SK텔레콤 고객 전용 AI 기반 커머스 플랫폼으로, 합리적인 가격과 무료배송 등 다양한 혜택을 고객에게 제공하고 있다.

김지훈 SK텔레콤 에이닷사업담당은 “설맞이 특별 기획전은 고객들에게 최고의 명절 선물을 준비할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련했다”며 “앞으로도 차별화된 혜택으로 고객 만족도를 높이고, 중소상공인과 소비자 모두를 위한 건전한 유통 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.