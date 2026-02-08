"대표님 말씀만 깔끔하게"...에이닷노트에 ‘리더 회의록’ 추가

SK텔레콤은 AI 서비스 에이닷 노트에 리더 발언 중심으로 회의를 기록하는 ‘리더 회의록’과 개인 음성 메모를 분석하는 ‘생각 노트’ 템플릿 2종을 추가했다고 밝혔다.

기존 회의록이 모든 발언을 정리하는 방식이었다면, 리더 회의록은 회의의 흐름 속에서 리더의 발언을 중심으로 기록하는 데 초점을 맞췄다.

사진=SK텔레콤

AI가 회장, 대표, 의장 등 공식 호칭과 존칭을 자동 인식해 리더를 판별하고, 최종 결정이나 방향 제시 등 핵심 발언 중심으로 회의 내용을 정리해준다.

프로젝트 킥오프, 리더십 미팅 등에 활용될 것으로 기대된다.

생각 노트는 음성 녹음으로 메모를 남기는 이용자를 위한 기능으로, 1인 녹음 내용을 분석해 체크리스트와 AI 제안 형태로 정리해 준다.

템플릿 추가와 함께 노트 관리 기능도 강화됐다.

노트 검색 기능 추가로 목록 전체에서 키워드를 검색할 수 있으며, 개별 노트 안에서도 단어를 검색해서 원하는 부분을 바로 찾을 수 있다.

사진=SK텔레콤

통화 이후 노트 생성을 제안하는 기능도 생겼다. 5분 이상 통화가 종료되면 해당 통화에 대한 노트 정리 알림이 제공된다.

휴대폰에 저장된 음성, 통화 녹음 파일을 노트로 생성하는 기능도 추가됐다.

SK텔레콤은 "다양한 상황에 맞춘 템플릿과 기능을 통해 에이닷 노트 서비스 사용성을 높일 것"이라고 밝혔다.