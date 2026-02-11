음식부터 용품까지...다이소, 설 명절용품 기획전 진행

균일가 생활용품점 아성다이소가 ‘설 명절용품 기획전’을 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 기획전은 다가오는 설을 맞아 명절 음식을 준비하는 과정부터 정갈한 상차림, 명절 분위기를 더해줄 포인트 액세서리까지 100여 종의 상품을 선보인다.

먼저 조리용품은 떡국이나 갈비찜 등 국물요리를 할 때 유용한 ‘세라믹코팅 편수냄비’, 전이나 부침 요리에 알맞은 ‘세라믹코팅 프라이팬’을 선보인다. 인덕션용과 직화용을 사이즈별로 구성해 가정별 화구 환경에 맞춰 선택할 수 있다.

마호가니 손잡이 트레이(왼쪽)와 전통꽃 머리띠. (제공=아성다이소)

목재 플레이팅용품도 눈여겨볼 만하다. 나이테와 짙은 갈색 및 크림색이 어우러진 투톤 컬러가 특징인 ‘수아르 우드 시리즈’는 자연스러운 나뭇결로 식탁에 멋을 더하기 좋다. ‘마호가니 손잡이 트레이’는 명절 음식을 담은 접시와 소스 종지 등을 담아 한상 차림으로 내놓기 좋다.

또 명절 인증샷을 찍기 좋은 ▲나비 태슬 장식 ▲전통꽃 머리띠 ▲가체 머리띠 등 전통 액세서리도 마련했다.

아성다이소 관계자는 “설을 맞아 음식 준비부터 플레이팅, 추억을 남길 수 있는 액세서리까지 부담없이 준비하실 수 있도록 이번 기획전을 마련했다”며 “다이소의 설 명절용품과 함께 온 가족이 넉넉하고 즐거운 연휴를 보내시길 바란다”고 말했다.