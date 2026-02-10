다이소, 1000원 상품 팔아 강남역 초역세권 빌딩 샀다

균일가 생활용품점 다이소가 서울 강남역 인근 대형 오피스빌딩을 인수했다.

10일 부동산업계에 따르면 다이소를 보유한 한웰그룹은 지난해 11월 서울 강남구 역삼동에 위치한 ‘케이스퀘어 강남2’ 매매 계약을 체결하고 지난달 27일 소유권 이전 등기를 마쳤다.

케이스퀘어 강남2는 강남역 3번 출구 인근 강남대로 대로변에 위치한 오피스로 지하 4층~지상 20층 규모다. 해당 건물은 코람코자산신탁이 기획·개발한 건물로 지난 2022년 준공됐다. 연면적은 2만 1942㎡다. 거래 단가는 3.3㎡당 약 5350만원으로 총 매입금액은 3550억원이다.

다이소-국문BI

이는 강남업무지구(GBD) 오피스 매매 사례 중 평당 5000만원을 웃돈 역대 두 번째 거래로 알려졌다. GBD 최고가는 현대자동차그룹이 매입한 스케일타워로 평당 약 5400만원에 거래된 바 있다.

관련기사

다이소는 가파른 성장세를 기록 중이다. 지난 2024년 매출 3조 9689억원, 영업이익 3711억원으로 전년 대비 각각 14.7%, 41.8% 증가했다.

다이소 측은 해당 건물 활용 방안에 대해 정해진 바 없다는 입장이다. 다이소 관계자는 “해당 건물을 매입한 것은 맞지만 활용 방안은 미정이다”고 말했다.