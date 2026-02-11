도미노피자, 맥도날드 출신 CEO 선임에 주가 상승

도미노피자 엔터프라이즈 주가가 맥도날드 출신 인사를 새 글로벌 CEO로 선임했다는 소식에 상승했다.

10일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 시드니 증시에서 도미노피자 엔터프라이즈 주가는 CEO 선임 발표 이후 장중 최대 5.8% 급등했다. 오전 10시 33분 기준 주가는 2.9% 오른 23 호주달러(약 2만 3721원)를 기록했으며, 시가총액은 약 22억 호주달러(약 2조 2687억원)로 평가됐다.

회사 측은 성명을 통해 앤드루 그레고리 신임 CEO가 맥도날드에서의 기존 업무를 마친 뒤 늦어도 오는 8월 5일까지 취임할 예정이라고 밝혔다. 도미노피자 엔터프라이즈는 호주 브리즈번에 본사를 두고 있다.

앤드루 그레고리 도미노피자 신암 CEO.(사진=맥도날드 공식 홈페이지 캡처)

외신에 따르면 그레고리는 패스트푸드 업계에서 30년 이상 경력을 쌓은 인물로, 최근까지 미국에서 맥도날드 글로벌 가맹·개발·배달 부문 수석부사장을 맡아왔다. 이 밖에도 호주와 일본에서 맥도날드 고위 임원을 지낸 바 있다.

이번 발표 이전까지 도미노피자 엔터프라이즈 주가는 최근 12개월간 36% 하락했다. 매출 둔화와 잦은 경영진 교체, 시드니 증시에 상장된 부리토 프랜차이즈 구즈만 이 고메즈 등 경쟁사가 부상한 점이 부담으로 작용했다.

이에 마크 반 다이크 전임 도미노피자 CEO는 지난해 7월 취임 1년도 채 되지 않아 자진 사임했다.

현재 도미노피자 엔터프라이즈는 83세의 잭 코윈이 회장 겸 최고경영 책임자를 맡으며 이끌고 있다. 회사는 지난 회계연도에 370만 호주달러(약 38억 1721만원) 손실을 기록하며 적자 전환됐다.

이에 따라 회사는 최종 배당금을 절반 이상 줄였고, 비용 절감과 운영 구조 단순화에 나서고 있다고 밝혔다.