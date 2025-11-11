삼성바이오로직스 임원, 노조에 고소당해

삼성바이오로직스가 직원 정보 유출에 이어 임원이 노조 PC를 탈취하려다 고소를 당하는 등 내홍에 휩싸였다.

삼성바이오로직스 상생 노조는 11일 회사 임원에 대한 고소장을 인천 연수경찰서에 제출했다고 밝혔다. 한 임원이 노조 사무실을, 보안요원들과 함께 사전동의 없이 방문, 업무용 PC 3대를 가져가려 했고, 네트워크도 차단했다는 것이다.

노조는 해당 임원이 업무방해, 특수건조물 침입, 노동조합 및 노동관계조정법상 부당노동행위 혐의 등이 있다고 보고 있다.

사진=삼성바이오로직스 4공장

이는 지난 6일 회사 피플팀(인사 부서) 공용 폴더가 전 직원에게 발송되는 사고 직후 벌어진 일이다. 유출된 폴더에는 임직원의 개인정보와 회사 인사팀의 인사 관리 내용 등이 포함돼 있었다.

노조 측은 회사에 재발 방지와 사건 확인을 요청해 해결코자 했다면서 “돌아온 결과는 상생 지부의 노조 탄압이었다”라고 주장했다. 현재 노조는 해당 임원 외에도 추가 고소 여부를 검토하고 있다.

한편, 존림 대표는 직원들에게 사과의 메시지를 보내고 재발 방지를 약속했다.