SKB, 설 명절 쿠폰팩 매일 증정

SK브로드밴드는 설 명절을 맞아 Btv 가입자 대상 ‘매일 리필’ 쿠폰과 영화 할인권 등을 제공한다고 11일 밝혔다.

Btv 고객에겐 오는 12일부터 22일까지 ‘매일 리필 쿠폰팩’을 증정한다. 1만 원 이상 유료 VOD 결제에 적용되는 20% 할인 쿠폰과, 모든 VOD에 사용할 수 있는 10% 할인 쿠폰 2종을 매일 제공한다.

'주토피아2' VOD를 구매한 가입자 중 추첨을 통해 300명에게 뚜레쥬르 주토피아 케이크와 전용 캐릭터 마우스 100개를 증정한다.

Btv 케이블 가입자 대상으론 오는 24일까지 ‘최신 영화 1+1’ 이벤트를 진행한다. 최신 영화(SPVOD) 1편 구매 시 다음 날 ‘영화 100% 할인권’을 증정한다.

'굿포츈', '하트맨' 등 ‘최신 영화 빅(Big)6’ 구매 가입자에겐 추첨을 통해 100명에게 스타벅스 아메리카노 2잔 , 50명에게 배달의민족 3만원권을 증정한다.