"아이폰18 프로 가격 안 올린다"…애플, 원가 관리 총력

올 가을 출시될 아이폰18 프로와 아이폰18 프로 맥스 시작 가격이 전작과 동일하게 유지될 것이라는 전망이 나왔다.

IT매체 맥루머스는 10일(현지시간) 제프 푸 홍콩 GF증권 분석가의 보고서를 인용해, 애플이 아이폰18 프로 모델 시작 가격을 전작과 같은 수준으로 책정하는 것을 목표로 하고 있다고 보도했다.

아이폰18 프로 렌더링 (사진=애플인사이더)

제프 푸의 공급망 보고서에 따르면 애플은 아이폰18 프로 라인업 가격을 아이폰17 프로 모델과 동일하거나 유사한 수준으로 유지하기 위해 비용 관리에 집중하고 있는 것으로 전해졌다. 현재 아이폰17 프로 시작 가격은 1099달러다. 아이폰17 프로 맥스는 1199달러부터 시작된다.

제프 푸는 D램과 낸드 기반 스토리지 가격이 급등하는 상황에서 애플이 삼성전자와 SK하이닉스 등과 비교적 유리한 메모리 칩 계약을 체결하기 위해 협상을 진행해 왔다고 분석했다. 이와 함께 애플은 디스플레이와 카메라 등 다른 핵심 부품의 원가를 낮출 방법도 함께 모색할 것으로 내다봤다.

또 다른 공급망 분석가인 궈밍치 역시 애플이 아이폰18 프로 모델의 가격 인상을 최소화하려는 계획을 갖고 있다고 밝힌 바 있다. 그는 최소한 아이폰17 프로 모델과 비교했을 때 시작 가격은 동결될 가능성이 크다고 예측했다.

애플은 오는 9월 아이폰18 프로 모델을 공개할 것으로 예상된다.