한화, 설 앞두고 협력사 대금 1천790억원 조기 지급

한화그룹은 설 명절을 앞두고 협력사 대금 약 1790억원을 조기 지급한다고 10일 밝혔다. 계열사별 지급 규모는 한화에어로스페이스 745억원, 한화오션 553억원, 한화 건설부문 117억원 등이다.

한화그룹 계열사들은 협력사의 자금 운용 부담을 덜어주기 위해 설·추석 명절마다 대금을 조기 지급해 왔다. 지난해 설에는 약 1700억원을 조기 지급했다.

협력사 입장에서는 명절을 앞두고 성과급 지급과 2·3차 협력사에 대한 자금 집행 등으로 비용 부담이 커진다. 한화그룹은 조기 지급=으로 협력사의 자금 부담을 완화하고 경기 선순환에 기여할 것으로 기대된다고 전했다.

김승연 한화그룹 회장은 올해 신년사에서 “협력사의 근로자도 한화의 식구이고, 지역사회도 한화의 사업 터전”이라며 “멀리 잘 가려면 함께 해야 합니다”라고 말해, 상생경영 원칙인 ‘함께 멀리’의 철학을 강조한 바 있다.

또 한화에어로스페이스, 한화오션, 한화솔루션 등 주요 계열사들은 명절을 앞두고 지역사회를 위한 나눔 활동을 진행한다. 한화에어로스페이스는 창원·여수·보은 등의 사업장에서 지역 어르신과 소외계층에 쌀과 생필품 등을 전달한다. 한화오션과 한화솔루션도 거제·울산·여수의 사업장에서 지역민, 고객사 직원 및 가족 등과 함께 명절 음식 나눔 등 후원 활동과 환경정화 활동을 진행한다.