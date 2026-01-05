한화오션, 협력사와 경영성과 공유…근로조건 개선·안전 강화

한화오션과 사내 협력회사협의회가 원·하청 상생협력을 공식 선언했다.

한화오션은 5일 서울 중구 서울사무소에서 ‘원·하청 상생협력 선포식’을 열고 경영성과를 차별 없이 공유해 보상 격차를 줄이는 한편, 무재해 사업장 구축과 근로조건 개선에 공동으로 나서기로 했다고 밝혔다.

이날 선포식에는 김민석 국무총리와 김경수 지방시대위원장, 권창준 고용노동부 차관이 참석해 한화오션의 원·하청 상생 노력을 축하하고 격려했다. 한화오션에서는 김희철 대표와 사내 협력회사협의회 김성구 회장이 자리했으며, 김유철 한화오션지회장과 강인석 거제통영고성 조선하청지회장도 참석해 노사 화합을 다짐했다.

김유철 한화오션지회장, 김경수 지방시대위원장, 김성구 한화오션 사내협력회사협의회 회장, 김민석 국무총리, 김희철 한화오션 대표이사, 강인석 거제통영고성 조선하청지회장, 권창준 고용노동부 차관이 상생협력 선포식 기념촬영을 진행하고 있다. (사진=한화오션)

김민석 국무총리는 축사를 통해 “한화오션이 협력사 임금 체불 방지 제도를 도입하고, 협력사 노동자들을 상대로 한 손해배상 청구 소송을 취하한 점에 대해 깊이 감사드리며 의미 있게 평가한다"며 “한화오션과 협력사가 보여준 상생 협력 실천이 모든 산업에서 신뢰를 쌓고 미래로 나아가는 이정표가 되기를 기대한다”고 당부했다.

이어 “이재명 대통령께서는 고용노동부 업무보고에서 한화오션이 협력사 근로자에게 원청과 같은 비율의 성과급을 지급하기로 한 결정을 높게 평가하셨다”며 “정부는 상생이 경쟁력의 토대가 되는 산업 생태계를 만들고자 한다”고 밝혔다.

김경수 지방시대위원장은 인사말에서 “경남 지역 대표 기업인 한화오션이 지역에서 여러 가지 역할을 하고 있는 점에 대해 매우 감사하다”며 “오늘을 계기로 원·하청 상생협력 노력이 지역을 떠났던 수많은 조선 숙련공들이 다시 돌아올 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

앞서 지난해 12월 한화오션은 협력사 성과급 지급률을 원청 직원과 동일하게 적용하겠다고 발표해 조선업계에 새로운 상생 모델을 제시한 바 있다. 이날 선포식은 이에 대한 후속 조치로, 동일한 성과급 지급률 적용이 실질적인 임금 상승 효과로 이어져 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 회사는 기대하고 있다. 내국인 숙련공 육성과 채용도 활발해질 전망이다.

김 위원장은 “상생협력 선포식을 위해 애써준 한화오션과 협력사, 한화오션지회, 거제통영고성 조선하청지회 관계자들께 축하와 감사를 드린다”고 덧붙였다.

이날 한화오션(이하 회사)과 사내 협력사(이하 협력사)가 함께 서명한 협약서에는 “회사는 경영성과를 원·하청 구분 없이 함께 공유해 회사와 협력사 직원 간 보상 격차를 해소하고, 협력사 직원의 실질적인 근로조건 개선에 노력한다”는 내용이 담겼다.

또 “회사와 협력사는 무재해 사업장 구축을 최우선 과제로 삼는다”는 조항과 함께 “협력사는 회사의 지속가능한 발전이 동반 성장의 필수 전제임을 공감하고 생산성 향상과 안정적 공정 관리를 위한 정책에 적극 동참한다”는 내용도 포함됐다.

김희철 한화오션 대표는 “한화오션과 협력사는 하나의 가치사슬로 이어진 공동체”라며 “협력사를 동반자로 존중하고, 원·하청이 함께 성장하는 구조 속에서 대한민국 제조업의 새로운 경쟁력을 만들어 가겠다”고 말했다. 이어 “원·하청 상생은 제조 경쟁력을 함께 만들어가는 핵심 가치”라고 강조했다.

한편 한화오션은 2023년 출범 이후 협력사 단가 인상률을 연평균 5%씩 인상하며 협력사 경쟁력 확보를 지원하고 있다. 회사는 해당 인상률이 조선업계 경쟁사 대비 높은 수준이라고 설명했다. 또 출범 이후 현재까지 목표 달성 인센티브로 1천873억원을 지급하는 등 협력사와의 상생 노력을 이어가고 있다고 밝혔다.