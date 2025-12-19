한화오션, 2.6조원 규모 수주…유럽 LNG선 7척 공급

한화오션은 유럽 지역 선주로부터 LNG운반선 7척을 2조 5천891억원에 수주했다고 19일 공시했다. 계약 기간은 지난 18일부터 2029년 6월30일까지다.

한화오션은 이번 대규모 수주로 LNG운반선 기술력과 LNG운반선 시장 경쟁력을 재차 입증했다고 강조했다.

특히 이번 대형 발주로 유럽 선주와 용선주들이 한화오션이 강점을 지닌 LNG 고압엔진의 탄소배출량 저감에 대한 신뢰와 관심이 높음을 확인했다고 덧붙였다.

관련기사

(사진=한화오션)

LNG 운반선은 고수익 선박으로 계약된 7척 모두 동일 사양으로 건조된다. 이에 따라 구매, 생산, 설계 등에서 효율이 극대화돼 안정적 수익 확보에 기여할 것으로 예상된다.

한화오션은 현재까지 VLCC 20척, 컨테이너선 17척, LNG운반선 13척, 쇄빙연구선 1척 등 총 51척 약 98억3천만 달러(약 14조 5천억원)를 수주해 지난해 수주 실적 89억8천만 달러(약 13조 3천억원)를 초과 달성했다.