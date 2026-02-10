우체국쇼핑, 농소축산물 공급업체 판매대금 조기 지급

한국우편사업진흥원은 설 명절을 앞두고 농수축산물 공급업체에 지급되는 판매대금 약 450억 원을 예정일보다 앞당겨 지급한다고 10일 밝혔다.

명절 성수기를 앞두고 농수축산물 공급업체의 자금 소요가 일시적으로 늘어나는 점을 고려한 조치다.

약 2천여개 공급업체를 대상으로 판매 대금 지급이 이뤄진다. 설 연휴 이전인 2월12일에 기존 지급 예정일보다 3일 앞당겨 대금을 지급할 계획이다.

관련기사

설 연휴 이후 지급 예정이던 약 350억원 규모의 대금도 하루씩 앞당겨 각각 2월24일과 3월4일에 지급을 완료할 예정이다.

한편, 한국우편사업진흥원은 지난 2016년부터 농수축산물 공급업체의 원활한 자금 운용을 돕기 위해 명절 자금 조기 집행을 이어오고 있다.