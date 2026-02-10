재난방송 '한국수어' 이용 법적근거 마련

고시 권고사항 수준을 법률로 상향 입법

방송/통신입력 :2026/02/10 13:13

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

청각장애인도 한국수어를 통해 차별 없이 재난방송을 시청할 수 있게 된다.

방송미디어통신위원회는 10일 청각장애인의 재난방송 접근권을 강화하기 위해 한국수어를 통해 재난방송 등을 실시하도록 하는 방송통신발전기본법 개정안 공포안이 국무회의서 의결됐다고 밝혔다.

권고사항에 불과했던 ‘재난방송 및 민방위 경보 방송의 실시에 관한 기준’에 규정한 내용을 법률로 상향 입법한 것으로, 한국수어를 이용해 재난방송을 하도록 법률로 규정했다.

사진_클립아트코리아

이에 따라 한국방송공사(KBS)는 의무적으로 한국수어로 재난방송을 해야 하고, 그 외 지상파방송사업자, 종합편성, 보도전문채널은 한국수어를 이용한 재난방송을 위해 노력해야 한다.

관련기사

이날 국무회의를 통과한 개정 법률안은 대통령 재가를 거쳐 공포되며, 공포일로부터 6개월 경과 후 본격 시행된다.

김종철 방송미디어통신위원장은 “이번 개정으로 재난 발생 시 장애인들에게 신속하고 정확하게 재난 정보를 전달할 수 있게 됐다”고 말했다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
방송미디어통신위원회 재난방송 한국수어

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

쿠팡, 개인정보 3367만건 유출…배송지 목록 1.4억 회 조회

메모리 수급난·가격 급등에 중국산 PC용 D램 급부상

[유미's 픽] 李 'AI 고속도로'가 바꾼 판…정부 GPU 지원, 스타트업 실험에 불 붙였다

KT, 부동산·인건비에 역대최대 수익성 기록

ZDNet Power Center