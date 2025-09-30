재난방송온라인시스템 정상 복구

국가정보자원관리원 화재로 접속 장애가 발생한 재난방송온라인시스템이 복구돼 정상적 송출이 이뤄졌다.

방송통신위원회에 따르면 28일 23시 50분에 관련 시스템이 복구되면서 행정안전부 등이 요청하는 재난방송을 방통위 소관 50개 재난방송 의무방송사를 통해 정상 송출하고 있다.

이에 따라 방통위는 정부과천청사에 자체 구축해 운영 중인 재난방송 모니터링시스템을 통해 50개 소관 방송사의 재난방송 송출 상황을 실시간으로 감지, 재난방송이 누락없이 정확하게 송출되는지 확인하고 있다.

관련기사

재난방송온라인시스템 복구 이후 29일 17시 재난방송을 통해 ‘국가정보자원관리원 화재 관련 대국민 민원 상담 안내’ 등 5개의 재난통보문이 송출됐다.

방통위는 향후 재난 시 국민에게 재난정보를 신속하고 정확하게 전달할 수 있도록 재난 주관기관이 요청하는 재난정보를 빈틈없이 방송해 위기 시 국민의 생명과 재산에 피해가 없도록 할 계획이다.