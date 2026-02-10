호주, '아동 성착취 의혹' 로블록스에 칼 빼들었다

호주 정부가 게임 플랫폼 '로블록스' 내에서 발생하는 아동 그루밍(성착취 유도)과 부적절한 콘텐츠 단속에 나섰다.

9일(현지시간) 가디언 등 외신에 따르면, 애니카 웰스 호주 통신부 장관은 등급분류위원회에 로블록스의 전체 이용가 등급을 재검토를 지시했다.

그 동안 호주에서는 인스타그램, 스냅챗, 유튜브 등 플랫폼 등을 16세 미만 청소년 소셜 미디어 사용 금지 대상에 포함시켰다. 하지만 로블록스를 비롯한 일부 게임 사이트는 금지 대상에서 제외됐다. 이에 웰스 장관과 그의 부서는 로블록스와 같은 서비스를 규제하기 위한 방안을 조사하고 있다.

로블록스(이미지=로블록스)

웰스 장관은 로블록스 측에 긴급 면담 요청 서한을 보내면서 "아동 청소년이 해당 플랫폼에서 선정적이며 자극적인 콘텐츠에 노출되고 있다는 보고가 잇따른다"며 "가해자가 아이들의 순수함을 악용하는 행위는 매우 우려스럽다"고 비판했다.

호주 정부는 현재 로블록스에 부여된 '보호자 지도 필요'(PG) 등급이 적절한지 재검토할 것을 등급위원회에 요청했다. 이는 플랫폼 내 유해 콘텐츠 관리 부실이 확인될 경우 등급 상향을 통해 아동 청소년의 접근을 제한하겠다는 의지로 풀이된다.

또 호주 온라인 안전 규제 기관인 이세이프티 위원회도 조사에 착수했다. 위원회는 로블록스가 약속했던 ▲16세 미만 계정의 비공개 전환 ▲채팅 기능 제한 ▲성인 사용자의 아동 접근 차단 기능 등이 실제로 제대로 작동하고 있는지 검증할 계획이다.

이러한 압박에 대해 로블록스 측은 "사용자 안전을 위해 연령 확인 시스템을 도입하는 등 호주 사법 당국과 협력하고 있다"며 "어떤 시스템도 완벽할 수는 없지만, 안전을 위한 노력을 지속적으로 강화하고 있다"고 밝혔다.