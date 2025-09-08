로블록스, RDC 2025서 AI·수익화·성능 혁신 기술 공개

로블록스는 제11회 '로블록스 개발자 회의(RDC)'를 개최하고 크리에이터를 위한 새로운 도구와 강화된 수익 창출 방안을 발표했다고 8일 밝혔다. 로블록스 크리에이터들은 지난 6월 30일 기준 지난 12개월간 개발자 환전 프로그램(DevEx)을 통해 10억 달러(약 1조3천907억원) 이상의 수익을 받았으며, 올해 지급액은 이를 넘어설 것으로 예상된다고 밝혔다.

로블록스는 크리에이터의 편의성과 개발 효율성을 높이기 위해 다수의 AI 기능을 공개했다. '4D 개체' 기능은 기존 3D 제작 기술에 상호작용 요소를 결합해 단순한 자동차 개체가 아닌 실제 운전이 가능한 자동차 모델을 제작할 수 있게 한다. 해당 기능은 올해 4분기 시범 도입된다.

내년부터는 실시간 음성 채팅 번역 기능이 도입되어 전 세계 사용자들이 언어 장벽 없이 음성 채팅을 즐길 수 있다. 텍스트-투-스피치 API를 통해 크리에이터는 실시간 자막 생성과 NPC 대사를 구현할 수 있으며, 스피치-투-텍스트 API로는 "문 열어줘" 같은 음성 명령 기능을 지원한다.

자연어로 코딩과 개발을 돕는 어시스턴트는 더욱 능동적으로 진화했으며, 9월 말 모델 콘텍스트 프로토콜과 호환되어 피그마, 블록에이드 랩스 등 서드파티 서비스와 연동된다.

새로 도입되는 '서버 권한' 모드는 게임 내 부정행위를 줄이고 물리적 상호작용의 현실감을 높인다. 슈팅, 레이싱, 스포츠 등 경쟁 중심 게임에서 특히 효과적일 것으로 예상된다. 아바타 시스템도 업데이트되어 실제 인물처럼 자연스럽게 달리고 등반하는 등 생동감 넘치는 움직임을 구현할 수 있게 됐다.

'로블록스 모멘트' 베타 버전이 공개돼 사용자들이 게임플레이 장면을 짧은 영상으로 캡처하고 편집해 공유할 수 있다. 현재 만 13세 이상에게 제공되며, 크리에이터용 API는 향후 출시된다. 마텔은 '폴리 포켓', '매치박스' 등 유명 IP를 라이선스 카탈로그에 추가하고, 고단샤는 '블루 록', '전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여' 등을 제공한다. 라이온스게이트도 '더 스트레인저스', '블레어 윗치' 등 다수 IP를 추가할 예정이다.

로블록스는 RDC 2025를 기점으로 개발자 환전 지급율을 인상해 크리에이터들이 로벅스를 현금으로 전환할 때 약 8.5% 더 많은 수익을 얻을 수 있도록 했다. 상위 1천명의 로블록스 개발자 평균 수익은 약 100만 달러(약 14억원)로 2020년 대비 2.9배 증가했다.

닉 토노우 로블록스 엔지니어링·크리에이터·엔진 부문 수석부사장은 "개발자 환전 지급율 인상은 크리에이터들이 로블록스에 가져다주는 가치에 보답하는 직접적인 방법"이라고 밝혔다.