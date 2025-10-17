로블록스, 삼성 갤럭시 스토어·ROG Ally 공식 출시…플랫폼 확장 가속

몰입형 게임 및 창작 플랫폼 로블록스는 삼성 갤럭시 스토어와 휴대용 게이밍 PC 'ROG Ally' 시리즈에 공식 입점한다고 17일 밝혔다.

이번 출시는 2023년 메타 퀘스트와 플레이스테이션으로 플랫폼을 확장한 것에 이은 멀티 디바이스 전략의 일환이다. 삼성 갤럭시 스토어 입점을 통해 갤럭시 스마트폰 및 태블릿 이용자들은 보다 간편하게 로블록스에 접속할 수 있게 됐다.

또한, 이번 주 후반부터는 'ROG Ally' 및 'ROG Ally X'에서도 네이티브 앱을 통해 최적화된 게임 실행이 가능해진다. 해당 앱은 게임패드와 터치 컨트롤을 지원해 휴대용 플레이 환경에 맞춰졌다.

로블록스 자체 조사에 따르면, 멀티 디바이스 이용자는 싱글 디바이스 이용자 대비 평균 2.5배 높은 지출과 20% 더 긴 플레이 시간을 기록하고 있다.

로블록스는 이번 출시를 기념해 로블록스 재화인 '로벅스(Robux)' 구매 시 최대 25%를 추가 제공하는 혜택을 마련했다. 해당 혜택은 컴퓨터, 웹, 기프트 카드뿐만 아니라 삼성 갤럭시 스토어와 마이크로소프트 스토어를 통해 구매하는 경우에도 동일하게 적용된다.