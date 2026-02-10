SKB "Btv+서 추천 목록 만들고 B캐시 받으세요"

SK브로드밴드는 Btv+ 가입자의 추천 목록이 다른 가입자의 선택을 받으면 B캐시로 돌려주는 ‘취향이 머니’ 프로모션을 진행한다고 10일 밝혔다.
취향이 머니는 가입자 참여형 큐레이션 서비스다. Btv VOD 통합 월정액 서비스인 Btv+에서 가입자가 좋아하는 영화나 프로그램을 골라 추천 목록을 만들고, 이를 다른 가입자가 시청하면 원작자에게 B캐시가 적립된다.
Btv와 모바일 Btv에서 QR코드를 통해 7편 이상의 추천 목록을 제출하면, 추첨을 통해 12지신 순금 코인세트를 증정한다. 월간 조회수 상위 가입자에겐 최대 50만 B캐시를 추가로 지급한다.
이제까지 약 3000명의 가입자가 프로모션에 참여했다. 누적 캐시는 1500만이고, 최고 275만 캐시를 적립한 가입자도 있다.
관련기사
- SKB, 고용부 장관 표창...산업재해 예방2026.01.13
- SKB, 최대 500만원 보상 ‘안심 서비스’ 출시2025.11.25
- SKB, B world·B다이렉트샵 보다 쉽고 직관적으로 바꿨다2025.10.31
- SK브로드밴드 "한국시리즈 직관 티켓 받으세요"2025.09.30