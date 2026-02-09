"혼저옵서예"…이스트소프트, 제주도 사투리 알아듣는 AI로 지역 맞춤형 AX 가속

이스트소프트가 소멸 위기 언어인 제주어에 특화된 인공지능(AI) 모델을 선보이며 지역별 맞춤형 AI 전환(AX) 시장 선점에 나선다.

이스트소프트는 지역 특화 언어 모델 '앨런 LLM 제주어 v1 4B(Alan LLM Jeju Dialect v1 4B)'를 오픈소스 플랫폼 허깅페이스에 공개했다고 9일 밝혔다. 이번에 공개된 모델은 40억 개의 파라미터(매개변수) 규모로, 제주어와 표준어 사이의 정교한 소통을 구현하는 데 집중했다.

(사진=이스트소프트)

이스트소프트는 이번 제주어 특화 모델 공개를 기점으로 독자 AI 파운데이션 모델과의 시너지를 창출한다는 복안이다. 이를 관광·행정 등 다양한 지역 인프라와 결합해 실질적인 성공 사례를 만들 방침이다.

특히 제주국제자유도시개발센터(JDC)와 협력해 제주 캠퍼스를 중심으로 한 지역 AI 전환 활동도 가속한다. 기술 공개에 그치지 않고 지역 경쟁력을 강화하는 실무형 AX 역량을 확보하는 것이 회사 측 목표다.

변형진 이스트소프트 최고AI책임자(CAIO)는 "이번 모델은 국내 환경에 특화된 데이터를 활용해 실질적인 서비스 가치를 창출하는 AX 실무 역량을 보여주는 사례"라며 "고효율 중심의 기술 경쟁력과 지역 인프라를 연계해 대국민 AX를 이룰 것"이라고 말했다.