오뚜기, 지난해 영업이익 1773억원...20.2%↓

환율·원부자재 단가 상승에 매출원가 부담…인건비·광고판촉비도 증가

유통입력 :2026/02/09 14:19

류승현 기자

오뚜기가 환율과 원부자재 비용 상승, 인건비·광고판촉비 증가의 영향으로 지난해 연결 기준 영업이익이 줄었다. 

9일 오뚜기는 지난 2025년 매출 3조 6745억원으로 전년 대비 3.8% 증가했으나, 영업이익은 1773억원으로 20.2% 감소했다고 공시했다.

회사는 영업이익이 줄어든 이유로 환율 및 원료·부자재 단가 상승에 따른 매출원가 증가와 인건비, 광고판촉비 증가를 들었다.

오뚜기 대풍공장 전경. (제공=오뚜기)

내수 시장 전반의 어려움이 이어진 가운데 해외 매출은 전년 대비 13.4% 증가했다. 이에 따라 해외 매출 비중도 10.2%에서 11.2%로 1% 가량 확대됐다.

오뚜기는 앞으로도 글로벌 시장을 중심으로 영업 활동을 이어가면서 수익성 개선 노력을 지속하겠다고 밝혔다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
오뚜기 otoki 매출 영업이익 감소 손익

