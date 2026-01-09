한진, 작년 영업익 1천114억원…전년比 11.3% 증가

한진의 지난해 매출과 영업이익이 내실 경영 효과에 힘입어 동반 상승했다.

한진은 지난해 연결 기준 잠정 실적을 집계한 결과 매출액 3조570억원, 영업이익 1천114억원을 기록했다고 9일 공시했다. 매출은 전년 대비 1.4%, 영업이익은 전년 대비 11.3% 증가했다.

지난해 대내외적으로 불확실한 경영환경 속에서도 내실 경영을 통한 수익성 강화라는 성과를 거뒀다는 설명이다. 특히 각 사업 부문의 고른 성과와 효율적인 운영 전략이 주효했다.

조현민 한진 사장이 작년 12월 9일 열린 '한진 언박싱데이 2025'에서 주제발표를 하고 있다.

택배·물류·글로벌 등 전 사업 분야에서 수익성 개선 노력이 성과를 냈고, 지난해 통상임금 관련 일회성 비용에 따른 기저효과도 일부 영향을 미친 것으로 나타났다.

한진 관계자는 “지난해 불확실한 경영 환경 하에서도 의미 있는 성과를 냈다”며 “올해에도 프로세스 혁신과 글로벌 시장 경쟁력 강화 등 지속성장을 위해 노력할 것”이라고 말했다.