조현민 사장 "한진도 제미나이·클로드 쓴다"

조현민 한진 사장이 디지털 전환의 핵심으로 ‘반복적인 업무의 대체’를 꼽았다.

그 동안 직원들이 일상적으로 해오던 일을 인공지능(AI)이 대체하도록 해 업무 효율성을 끌어 올리겠다는 의도로 보인다.

조현민 한진 사장은 9일 열린 ‘언박싱데이 2025’에서 기자와 만나 “한진택배 앱에 도입한 생성형 AI 기반 챗봇이 대표적인 디지털 전환 사례”라며 “회사 내에서도 '제미나이 프로'를 사용 중”이라고 말했다.

한진이 지난달 도입한 생성형 AI 기반 챗봇 ‘한지니’는 아마존웹서비스(AWS)의 생성형 AI 플랫폼 ‘아마존 베드록’ 기반 대규모 언어모델(LLM) ‘클로드 소넷’을 적용했다. 기존에는 특정 질문에만 답하는 '규칙 기반 챗봇'이었다면 생성형 AI 챗봇은 상황을 이해하고 그때그때 적합한 답을 직접 생성하는 것이 특징이다.

조현민 한진 사장이 9일 열린 '한진 언박싱데이 2025'에서 주제발표를 하고 있다.

조 사장은 “디지털 전환에서 가장 중요하게 생각하고 있는 부분은 직원들이 기존에 해왔던 것에 변화를 주는 것”이라며 “과거에는 반복적인 업무들을 직원들이 했다면, 이제는 AI가 알아서 해주는 것”이라고 설명했다.

그는 내년 디지털 전환 역시 반복적인 업무의 대체에 중점을 두고 추진해 나가겠다며 ‘프로세스 이노베이션’을 언급했다.

프로세스 이노베이션은 기존의 제품 생산 공정이나 생산 기술을 개량해 새로운 공정을 채택함으로써 생산 비용을 절감하거나 제품의 품질과 성능을 개선하는 것을 의미한다.

조 사장은 “직원들이 조금 더 고부가가치에 집중할 수 있도록 반복적인 업무를 AI에 맡길 수 있는 체계를 만들기 위해 노력 중”이라고 말했다.