매드포갈릭, ‘프리미엄 다이닝 패키지’ 3종 출시

매드포갈릭이 식사권과 메뉴 할인권을 묶은 ‘프리미엄 다이닝 패키지’ 3종을 출시했다. 회사는 패키지 구성에 따라 최대 85% 수준의 할인 혜택을 제공한다고 9일 밝혔다.
이번 패키지는 기존에 고객 반응이 좋았던 혜택 구성을 강화한 형태로, 식사권에 더해 중복 적용 가능한 할인권을 다수 포함한 것이 특징이다. 상품은 ▲밸류 ▲맥스 ▲베스트 3종으로 나뉜다.
밸류 패키지는 2인 식사권 1매와 함께 스테이크 2만원 할인권 2매, 프리미엄 세트 2만원 할인권 1매, 40% 메뉴 할인권 2매, 7만원 할인권 1매 등으로 구성됐다. 매드포갈릭은 총 29만원 상당의 혜택을 5만 8300원에 제공한다고 설명했다.
맥스 패키지는 3인 식사권 1매를 중심으로 스테이크 2만원 할인권 2매, 프리미엄 세트 2만원 할인권 2매, 40% 메뉴 할인권 3매, 7만원 할인권 2매로 구성됐다. 총 47만원 상당 혜택을 7만9,200원에 제공한다는 게 회사 설명이다.
베스트 패키지는 2인 식사권 1매와 3인 식사권 1매를 모두 포함하고, 애플 치즈 프라이 이용권 1매와 함께 스테이크 2만원 할인권 4매, 프리미엄 세트 2만원 할인권 4매, 40% 메뉴 할인권 5매, 7만원 할인권 4매 등을 담았다. 회사는 최대 88만원 상당 혜택을 13만 2000원에 제공한다고 밝혔다.
패키지는 2월9일부터 쿠프마케팅이 운영하는 모바일 쿠폰 마켓 페이즈(Pay’s) 앱에서 단독 판매되며, 한정 수량 소진 시 조기 종료될 수 있다. 식사권은 수량 제한 없이 중복 사용 가능하고, 쿠폰과 메뉴 할인권도 각각 1회 중복 적용할 수 있다고 매드포갈릭은 안내했다. 식사권 사용 시 추가 주문 금액에는 통신사·카드사·멤버십 제휴 할인 또는 적립도 적용된다고 덧붙였다.
윤다예 엠에프지코리아 대표는 “고객 반응으로 검증된 혜택을 기반으로 체감 할인 폭을 더 키웠다”며 “기념일뿐 아니라 일상에서도 프리미엄 다이닝을 즐길 수 있도록 혜택을 계속 선보이겠다”고 말했다.