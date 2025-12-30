매드포갈릭 겨울 한정 스테이크, 출시 2주 만에 판매 1위

매드포갈릭이 겨울 시즌 한정으로 선보인 ‘그랑 갈릭 본 스테이크 with Filet’가 출시 2주 만에 스테이크 판매 1위에 올랐다.

엠에프지코리아(MFG KOREA)는 해당 메뉴가 전체 스테이크 판매량의 약 30%를 차지하며 겨울 시즌 대표 메뉴로 자리 잡았다고 30일 밝혔다. 해당 메뉴는 연말 다이닝을 콘셉트로 구성한 ‘매드 프리미엄 세트’ 전용 메뉴다.

매드포갈릭은 고객 반응을 반영해 2인 고객을 겨냥한 ‘로맨틱 프리미엄 커플 세트’를 추가로 출시했다. 기존 프리미엄 세트가 모임 수요에 초점을 맞췄다면, 커플 세트는 소규모 방문 고객을 위한 구성이다.

(사진=매드포갈릭)

‘그랑 갈릭 본 스테이크 with Filet’는 14시간 저온 수비드 방식으로 조리한 본 스테이크와 안심 스테이크를 함께 제공하는 메뉴다. 통마늘과 미니 양배추 가니쉬, 깻잎 치미추리와 홀그레인 크림소스 등을 곁들였다.

로맨틱 프리미엄 커플 세트는 해당 스테이크를 중심으로 파스타 또는 라이스 1종, 수프 2개, 와인 2잔으로 구성됐다.

매드포갈릭은 12월 31일까지 프리미엄 세트 및 커플 세트 주문 시 2만 원 할인과 제휴 혜택 중복 적용을 제공한다.