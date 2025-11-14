오뚜기, ‘제주똣똣라면’ 전국 출시…지역 상생 강화

오뚜기는 제주 대표 라면 맛집 ‘금악 똣똣라면’을 집에서 간편하게 즐길 수 있도록 '제주똣똣라면'을 전국 단위로 확대 출시했다고 14일 밝혔다.

이번 제품은 진라면 매운맛에 금악 똣똣라면의 비법 양념장을 더해 얼큰하고 진한 국물맛을 완성하고, 고기를 오래 끓인 듯한 묵직한 감칠맛을 뜻하는 제주 특유의 ‘베지근한 맛’을 구현했다. 제주 대정마늘 블록과 돼지고기와 대파 건더기로 풍성한 식감을 살린 것이 특징이다.

제주 대정읍에서 생산한 마늘과 흑돼지를 포함한 제주산 돼지고기를 원료로 적용해 지역과의 상생 가치도 강조했다.

제주똣똣라면. (제공=오뚜기)

기존에는 제주 기념품숍과 온라인에서만 한정 판매됐으나, 이번 출시로 전국 할인점·체인슈퍼 등 다양한 채널에서 만나볼 수 있다.

오뚜기는 출시를 기념해 오뚜기몰 할인 이벤트를 진행한다. 또 오뚜기라면 공식 SNS에서 제품 구매 인증 시 추첨을 통해 제주 여행 경비를 지원할 계획이다.

오뚜기 관계자는 “제주의 맛과 이야기를 담은 협업 라면으로 색다른 라면 경험과 지역 상생을 함께 전하고자 했다”며 “앞으로도 지역 특색을 살린 협업과 한정판을 통해 새로운 즐거움을 제공하겠다”고 말했다.