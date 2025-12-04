매드포갈릭 운영사 엠에프지코리아, 경기도교육청 선도기업 선정

매드포갈릭을 운영하는 엠에프지코리아(MFG코리아, 대표 윤다예)가 경기도교육청으로부터 식음료 서비스 분야 선도기업 인증을 받았다고 4일 밝혔다.

엠에프지코리아는 이번 지정을 계기로 현장 중심 교육 협력을 확대할 방침이다. 외식업 현장에서 요구되는 역량을 익히는 실무형 교육 프로그램을 운영해 학생들의 업무 이해도와 적응력을 높인다는 구상이다. 회사는 향후 관련 교육 프로그램을 전국 단위로 넓히는 방안도 검토하고 있다.

앞서 엠에프지코리아는 창의경영고등학교와 산학협력 협약을 체결하고, 외식업 맞춤형 교육과정 개발·현장 실습 운영·채용 연계 프로그램 구축 등 실무 인재 양성 체계를 마련해왔다.

(사진=엠에프지코리아)

윤다예 대표는 “외식산업의 미래를 이끌 청소년들이 진로 개발에 필요한 역량을 키울 수 있도록 기업 역할을 다하겠다”며 “교육과 고용이 연계되는 산업협력 기반을 강화하고, 청년 인재와 함께 성장하는 건강한 생태계를 조성하겠다”고 말했다.

한편 매드포갈릭은 K-컬처 요소를 접목한 이탈리안 레스토랑 콘셉트로 신메뉴 흥행과 마케팅 강화 등을 통해 브랜드 성장세를 이어가고 있다. 최근에는 부천대 평생교육원과 협약을 체결하며 외식산업 전문 인력 양성에도 나서고 있다.