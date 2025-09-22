매드포갈릭, 창립 기념 76% 할인 행사 진행

엠에프지코리아가 운영하는 매드포갈릭은 오는 30일까지 지마켓과 옥션을 통해 ‘Mad Birthday Thanks Pack’을 3만개 한정 판매한다고 밝혔다.

이번 패키지는 매드포갈릭의 시그니처 메뉴인 고르곤졸라 피자 이용권과 2만4천원 즉시 할인권으로 구성돼 총 5만1천200원 상당의 혜택을 1만1천900원에 제공한다. 할인율은 최대 76.8%에 달한다.

특히 메뉴 이용권과 할인권을 동시에 사용할 수 있어 실질적인 체감 혜택이 크다. 이용 기간은 교환권 등록일부터 오는 11월 30일까지며, 놀이동산 입점 매장을 제외한 전국 매드포갈릭 매장에서 사용할 수 있다. 매장 내 식사는 물론 포장 주문에도 적용돼 홈파티나 모임 등 다양한 상황에서 활용 가능하다.

매드포갈릭 관계자는 “고객 성원에 보답하기 위해 파격적인 혜택을 준비했다”며 “앞으로도 고품질 메뉴와 만족도 높은 서비스를 통해 미식의 즐거움을 전하고, 더 많은 고객이 매드포갈릭을 경험할 수 있도록 다양한 프로모션을 이어갈 것”이라고 말했다.

한편 매드포갈릭은 변화하는 식문화 트렌드에 맞춰 신메뉴 출시를 이어가고 있다. 올해는 갈릭 명란 파스타와 ‘넘침주의 시리즈’ 파스타 3종을 선보였으며, 최근에는 타코와 잠봉, 트러플 등을 재해석한 ‘매드 타코 피자’, ‘트러플 머시룸 잠봉 피자’를 출시해 좋은 반응을 얻고 있다.