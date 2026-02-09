美 크로거, 차기 CEO에 월마트 전 임원 선임

미국 슈퍼마켓 체인 크로거가 월마트 출신 임원을 차기 최고경영자(CEO)로 선임한다.

8일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그통신에 따르면 크로거는 그레그 포런을 차기 CEO로 영입하기로 결정했다. 회사는 이르면 조만간 공식 발표에 나설 것으로 알려졌다.

포런은 월마트 미국 사업부 CEO를 지낸 인물로 최근까지 에어뉴질랜드 CEO를 역임하다 지난해 3월 사임했다. 블룸버그는 이번 인사에 대해 ‘검증된 유통 전문가의 귀환’이라고 평가했다.

크로거 매장.(사진=회사 공식 인스타그램 캡처)

포런은 2010년대 중·후반 월마트 미국 사업을 이끌며 실적 반등을 주도한 경영자로 꼽힌다. 당시 가격 인하와 직원 임금 인상, 매장 환경 개선 등을 통해 고객 경험을 강화하며 경쟁력을 끌어올렸다는 평가를 받는다.

앞서 크로거는 작년 3월 로드니 맥멀런 CEO의 개인 행실에 대한 내부 조사를 진행한 뒤 경영진 교체를 단행했다. 다만 구체적인 조사 내용은 공개하지 않았다. 맥멀런 재임 기간에는 알버트슨과의 대형 인수합병이 무산되고 주요 경영진 이탈이 이어진 바 있다.

크로거는 맥멀런 전 CEO 퇴진 이후 론 사전트 이사회 의장을 임시 CEO로 선임해 회사를 운영해왔다. 사전트 체제 아래에서는 신규 매장 출점을 확대하고 실적이 부진한 매장은 정리하는 구조조정을 병행해왔다.