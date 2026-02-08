1:1 밀착지도 가능한 'AI 튜터' 등장

전통적인 일방향 방식 온라인 강의 한계를 넘어, 인공지능(AI)이 학습자 사고 과정을 실시간으로 파악해 1:1 밀착 지도를 제공하는 초개인화 교육 서비스가 주목받고 있다.

8일 콕스웨이브에 따르면 기업 간 거래(B2B) AI 튜터 솔루션 '에듀탭'이 성안당에 도입됐다. 양사의 이번 협력을 통해 성안당은 학습자 중심 교육으로의 AI 전환(AX)을 꾀한다는 구상이다.

IMARC 보고서에 따르면 한국 온라인 교육 시장 규모는 2024년 기준 16억 8,637만 달러에 달한다. 해당 시장 규모는 오는 2033년까지 연평균 24.62%의 성장률을 기록할 것으로 전망된다.

하지만 실시간 질의응답이 불가능한 환경은 온라인 교육이 오프라인을 완전히 대체하지 못하는 주요인으로 지적됐다. 성안당 역시 50년 전통의 수험서 전문 출판사지만, 기술 공학 분야의 복잡한 개념을 온라인으로 전달하는 데 어려움을 겪어왔다.

콕스웨이브가 개발한 에듀탭은 온라인 교육 시장의 고질적인 난제인 '일방향성'을 해결하겠다는 취지에서 비롯됐다.

에듀탭은 학습자 인지 상태에 따라 최적화된 강의 요약, 핵심 키워드, 맞춤형 퀴즈를 제공해 최고조의 몰입 상태를 유지하도록 돕는다. 특히 기존 '검색증강생성(RAG)' 기술 한계를 극복하기 위해 지식의 구조화 체계인 온톨로지를 도입했다.

AI가 지식 간 위계와 논리적 인과관계를 파악하게 해 교육 현장의 치명적인 결함인 할루시네이션(환각 현상)을 차단하고 무결점 답변을 제공하는 것이 핵심이다.

앞으로 콕스웨이브는 에듀탭을 초개인화 학습 관리 시스템으로 고도화할 계획이다. 에듀탭 내 학습 역량을 키우는 '학습 모드'와 개별 학습 패턴을 분석해 동기를 부여하는 '관리 모드'를 단계적으로 적용할 방침이다.

성안당 지정민 이사는 "질문 답변을 기다리던 시간을 합격을 위한 몰입의 시간으로 바꾸겠다"며 "에듀탭 도입은 수강생의 합격 가능성을 극대화하는 새로운 기준이 될 것"이라고 밝혔다.

업계 관계자는 "AI 기술이 온라인 교육의 구조적 한계를 해소하면서 '나에게 딱 맞는 학습'으로 교육 패러다임이 진화하고 있다"고 분석했다.