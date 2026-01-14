콕스웨이브, 70억원 프리A 투자 유치…누적 125억원

콕스웨이브(Coxwave)가 누적 투자액 125억원을 달성했다.

콕스웨이브는 70억원 규모 프리 시리즈A(Pre-A) 투자를 유치했다고 14일 밝혔다.

이번 투자 라운드는 L&S 벤처캐피탈이 리드 투자자로 참여했다. 또 기존 투자자인 KB인베스트먼트를 포함해 현대기술투자, 현대자동차 제로원벤처스, 산은캐피탈 등이 신규 투자자로 참여했다.

콕스웨이브는 지난 2021년 설립 이후 대화형 인공지능(AI) 실시간 성능 분석 및 사용자 경험 최적화, 신뢰성 검증 기술을 개발해 왔다. 2023년에는 국내 최초로 생성형 AI 제품을 매각하는 성과를 거뒀다. 이를 기반으로 AI 제품 분석 플랫폼 '얼라인'과 AI 서비스 구축 컨설팅을 통해 에듀테크, AICC, 금융 등 다양한 산업의 AI 전환을 지원하고 있다.

글로벌 빅테크와의 협력도 활발하다. 작년 앤트로픽, 오픈AI 등 해외 AI 기업들과 빌더 서밋, 해커톤 행사를 공동 개최했다. 엔비디아와도 지속적인 기술 협력을 이어가고 있다. 지난해 12월에는 중기부 스케일업 팁스 연구개발(R&D) 과제에 선정됐다.

(사진=콕스웨이브)

콕스웨이브 핵심 솔루션 얼라인은 대화형 AI 제품의 효율적인 개선을 위한 사용자 행동 분석 및 피드백 기반의 정량적 평가 솔루션이다.

대화 만족도 등 실제 사용자 행동 패턴을 분석해 AI 서비스 운영 기업이 데이터 기반으로 제품을 개선하도록 지원한다. AI 신뢰성 기술 부문에서는 얼라인 모니터링 기능을 넘어 AI 에이전트 행동을 실시간으로 추적하고, 문제 발생 시 즉각 탐지 및 대응할 수 있는 기능으로 확장한다.

인공지능 전환(AX) 사업도 확장한다. PwC 인도, 메타, 마이크로소프트, 이코노믹타임즈 등 글로벌 기업을 포함해 10여 개 국내외 고객사와 AX 프로젝트를 수행한 성과를 기반으로 사업을 확대한다는 계획이다.

동시에 지난해 9월 출시한 기업 간 거래(B2B) AI 에듀 솔루션 '에듀탭'으로 국내외 에듀 기업 AX에 나설 예정이다. 현재 패스트캠퍼스, 해커스 등 주요 에듀테크 기업을 고객사로 확보하고 AI 영역을 확대 운영 중이다.

김주원 콕스웨이브 대표는 "AI 신뢰성 기술과 AX 컨설팅, 이 두 축을 강화해 파트너 기업들이 AI로 각자 산업에서 리더십을 확보하도록 돕는 것이 목표"라며 "이번 투자로 기술력을 한 단계 발전시켜 검증된 역량으로 더 많은 기업의 성공적인 AI 전환을 지원하겠다"고 말했다.