콕스웨이브, '에듀탭' 공개…토종 AI 튜터, 교육 시장 판 흔드나

콕스웨이브가 인공지능(AI) 기술로 교육 시장의 혁신을 이끈다. 일방적인 콘텐츠 전달에 머물렀던 기존 온라인 교육의 한계를 극복해 실질적인 성과를 내는 것이 목표다.

콕스웨이브는 개인 맞춤형 AI 튜터 에이전트 플랫폼 '에듀탭'을 출시했다고 23일 밝혔다. 이 솔루션은 지난 18일부터 사흘간 서울 코엑스에서 열린 '2025 에듀테크 코리아 페어'에서 처음 공개됐다.

에듀탭의 핵심은 AI 튜터가 학습자와 실시간 1대 1로 소통하는 밀착형 학습 지원 기능이다. 소크라테스 교육 이론 등에 기반해 학습 유도부터 심화 과정까지 개인 맞춤형으로 진행한다. 오프라인에서 불가능했던 완전한 개인화 학습 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

콕스웨이브, AI 튜터 에이전트 플랫폼 '에듀탭' 출시 (사진=콕스웨이브)

특히 자체 개발한 임베딩 모델과 하이브리드 검색 기술로 검색 정확도를 기존 상용 모델의 75% 수준에서 93.8%까지 끌어올렸다. 검색 증강 생성(RAG), 광학 문자 인식(OCR) 등 고도화된 AI 기술을 종합 적용해 신뢰도 높은 답변 체계를 구축했다.

이 외에도 ▲강의 데이터 기반 AI 학습 콘텐츠 생성 ▲학습자 현황 추적을 위한 통합 대시보드 ▲AI 튜터 커스터마이징 등 교육 운영과 관리를 위한 다양한 기능을 제공한다.

콕스웨이브는 이번 솔루션이 지난 2년간 패스트캠퍼스 해커스 등 국내 대표 교육 기업과 AI 전환(AX) 컨설팅을 진행하며 쌓은 경험의 결과물이라고 설명했다. 현재 퍼브 유비온 등 국내 학습관리시스템(LMS) 기업과 신규 협업을 추진 중이며 해외 기업과도 파트너십을 맺었다.

김주원 콕스웨이브 대표는 "에듀탭은 과제와 퀴즈로 학습자를 관리하고 좋은 콘텐츠로 성장을 가속하는 밀착형 AI 교육 솔루션"이라며 "새로운 지식과 기술 습득의 중요성이 커지는 만큼 학습자들에게 효과적인 설루션이 될 것"이라고 밝혔다.