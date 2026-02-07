닌텐도, "램 가격 상승이 하드웨어 수익에 영향 가능성...메모리 수급 주력"

닌텐도가 메모리 가격 상승에 따른 하드웨어 가격 인상 가능성에 대비해 메모리 부품의 안정적 공급을 확보하는 데 주력하고 있다 밝혔다고 미국 게임산업 매체 게임인더스트리가 6일(현지시간) 보도했다.
닌텐도는 6일 공개한 실적 발표 질의응답에서 최근 메모리 가격 상승과 관련해 이 같은 입장을 내놨다.
슌타로 후루카와 닌텐도 대표는 메모리 가격 인상이 “예상을 뛰어넘는 속도로 진행되고 있다”고 언급하면서도, 3분기에는 하드웨어 수익성에 큰 영향을 미치지 않았고 4분기 실적 역시 영향을 받지 않을 것으로 보고 있다고 설명했다.
닌텐도는 회계연도를 매년 4월에 시작하는 기업이다. 후루카와 대표가 언급한 4분기는 한국에서 통상 사용하는 회계 기준으로는 1분기에 해당한다
다만 후루카와 대표는 향후 상황에 따라 수익성에 부담이 될 가능성은 배제하지 않았다. 그는 가격 조정 여부에 대해 “수익성뿐 아니라 플랫폼의 설치 기반 규모, 판매 추이, 시장 환경 등 여러 요소를 종합적으로 고려해 결정하겠다”라고 말했다.
이어서 “메모리 가격 상승이 예상보다 장기간 지속될 경우 하드웨어 수익성에 영향을 미칠 수 있다”며 “이 경우 다양한 요소를 검토해 대응 방안을 판단하겠다”고 덧붙였다.
최근 글로벌 메모리 및 저장장치 공급난으로 밸브가 신규 하드웨어 출시 일정을 연기한 사례도 언급됐다.
닌텐도는 최근 실적 발표에서 지난해 4월부터 12월 31일까지 매출 약 1조9천억 엔, 영업이익 3004억 엔을 기록했다고 밝혔다.
닌텐도의 신형 콘솔 닌텐도스위치2는 2025년 6월 출시 이후 누적 1737만 대가 판매됐다.