네오위즈 '산나비 외전', 내년 1월 15일 닌텐도 스위치 버전 정식 출시

네오위즈(공동대표 김승철·배태근)는 원더포션에서 개발한 2D 액션 플랫포머 게임 ‘산나비 외전: 귀신 씌인 날’의 닌텐도 스위치 버전을 글로벌 정식 출시한다고 24일 밝혔다. 출시일은 1월 15일이다.

‘산나비 외전: 귀신 씌인 날’은 본편 산나비의 프리퀄로, 주인공 ‘송 소령’이 ‘준장’을 처음 마주했던 과거 시점을 다룬다. 로봇 폐기장을 배경으로 숨겨진 사건의 진실을 파헤치는 이야기가 전개된다. 닌텐도 스위치 이용자는 출시일부터 디지털 다운로드 버전을 무료로 이용할 수 있다.

‘산나비 외전: 귀신 씌인 날’의 닌텐도 스위치 버전이 내년 1월 15일 글로벌 정식 출시된다. 사진=네오위즈

네오위즈는 오는 2월 닌텐도 스위치 실물 패키지 ‘시그널 리덕스 에디션’도 선보인다. 이에 앞서 이날부터 신세계아이앤씨 네이버 스토어와 게임피아가 운영하는 ‘소프라노’ 네이버 스토어를 통해 사전 예약 판매를 진행한다.

해당 패키지는 본편과 외전을 함께 구성했으며, 예약 판매 종료 이후 순차 배송될 예정이다. 사전 예약 구매자 전원에게는 한정 제작된 아크릴 스탠드를 제공한다.

이와 함께 네오위즈는 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀의 겨울 할인 행사에 참여해 1월 5일까지 본편 ‘산나비’를 35%, ‘산나비 사운드트랙’을 10% 할인 판매한다. 본편과 외전 모두 스팀 이용자 평가에서 ‘압도적 긍정적’을 유지하고 있다.

네오위즈 관계자는 “닌텐도 스위치 버전 출시를 통해 ‘산나비’ IP 가치를 높이고 더 많은 이용자가 세계관과 스토리를 경험할 수 있게 됐다”며 “2월 선보일 실물 패키지 역시 팬들에게 의미 있는 콘텐츠가 되길 바란다”고 전했다.