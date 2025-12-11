네오위즈 '셰이프 오브 드림즈', 대규모 겨울 업데이트…스팀 창작마당 지원

네오위즈(공동대표 김승철, 배태근)는 리자드 스무디가 개발한 액션 로그라이트 신작 ‘셰이프 오브 드림즈’의 대규모 겨울 업데이트를 실시했다고 11일 밝혔다.

이번 업데이트의 핵심은 ‘스팀 창작마당’ 지원이다. 이용자들은 창작마당을 통해 다양한 게임 모드(MOD)를 자유롭게 제작하고 공유할 수 있으며, 이를 통해 본인의 취향에 맞춰 게임 환경을 확장할 수 있게 됐다.

엔드 게임 콘텐츠도 대폭 강화됐다. 새롭게 추가된 하드코어 도전 모드 ‘림보’는 단계별 등반을 통해 실력을 증명하는 콘텐츠로, 도전 성공 시 특별 휘장 보상이 주어진다. 또한 강력한 ‘히든 보스’와 신규 스킬 ‘베스퍼’가 도입돼 전투의 전략성이 한층 높아졌다.

시스템 개선을 통한 몰입감 향상도 이뤄졌다. ‘신규 기억’과 ‘정수 아이템’ 추가를 비롯해 대대적인 밸런스 조정이 진행됐으며, 원하는 아이템이 나오지 않게 하는 ‘소멸(아이템 밴)’ 시스템이 도입돼 정교한 빌드 구성이 가능해졌다. 이 외에도 신규 환상피(스킨) 5종과 무작위 이벤트가 추가됐다.

네오위즈는 업데이트를 기념해 오는 18일까지 스팀에서 출시 후 최대 할인율인 30% 할인 프로모션을 진행한다. 또한 내년 1월 9일까지 접속자 전원에게 ‘크리스마스 모자’를 지급하며, 19일부터 시작되는 ‘겨울 축제 특별 백일몽’ 퀘스트 완료 시 ‘크리스마스 장신구’를 추가로 증정한다.

‘셰이프 오브 드림즈’는 액션 로그라이트와 MOBA 스타일의 전투를 결합한 PC 게임으로, 150종 이상의 아이템 조합을 통한 다양한 전투 빌드가 특징이다.