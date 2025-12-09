네오위즈홀딩스, 연말 자원봉사 '2025 오색오감' 완료…연탄 3천장 나눔

네오위즈홀딩스는 연말을 맞아 임직원이 참여하는 사회공헌 활동 '2025 오색오감(五色五感)'을 성료했다고 9일 밝혔다.

올해로 22회를 맞이한 '오색오감'은 네오위즈홀딩스와 네오위즈 계열사 임직원들의 자발적인 참여로 이루어지는 대표적인 연말 행사다. 이번 해는 '자연과 세상을 잇다'를 주제로 지난 10월 말부터 약 두 달간 환경 보전과 지역 상생을 위한 5가지 활동이 진행됐다.

임직원들은 ▲폐장난감 분해(자원순환) ▲상괭이 안전 키링 제작(페트병 업사이클링) ▲생태계 교란 어류 제거 등 환경 보호 활동과 ▲기부 목공 ▲연탄 나눔 등 취약계층 지원 활동에 참여하며 나눔을 실천했다.

관련기사

네오위즈홀딩스, 연말 자원봉사 '2025 오색오감' 완료

특히 지난 5일에는 서울 노원구 상계동에서 연탄 나눔 활동이 진행됐다. 이날 현장에는 김상욱 네오위즈홀딩스 대표와 김승철 네오위즈 공동대표를 포함한 임직원들이 참여해 연탄 3천장을 직접 배달하고, 후원금 1천500만원을 기부했다.

네오위즈홀딩스 관계자는 "오색오감은 임직원들이 다 함께 나눔의 가치를 만들어내는 뜻깊은 연말 문화"라며 "앞으로도 지속적인 사회 참여 활동을 이어 나가겠다"고 밝혔다.