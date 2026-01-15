네오위즈 '산나비 외전', 닌텐도 스위치 버전 출시.

네오위즈(공동대표 김승철·배태근)는 원더포션(대표 유승현)이 개발한 2D 액션 플랫포머 게임 '산나비 외전: 귀신 씌인 날' 닌텐도 스위치 버전을 글로벌 정식 출시했다고 15일 밝혔다.

앞서 지난해 11월 스팀 출시 이후 '압도적 긍정적' 평가를 얻으며 게임성을 입증한 바 있다. 이번 닌텐도 스위치 출시를 통해 글로벌 콘솔 시장으로 겨냥한다.

이 게임은 본편 프리퀄로, 주인공 '송 소령'이 '준장'을 처음 마주했던 과거로 돌아가 로봇 폐기장에 숨겨진 비밀을 파헤친다. 끝없는 공중 액션과 점프 및 공중 샷건을 이용해 연속으로 즐기는 전투, 그리고 약 2시간 분량 탄탄한 시나리오를 담았다. 닌텐도 스위치 이용자라면 누구나 디지털 다운로드 버전을 무료로 즐길 수 있다.

콘솔 플랫폼으로의 확장을 기념해 오는 28일까지 2주간 닌텐도 e숍에서 본편 '산나비'를 35% 할인된 가격에 판매한다.

이와 함께 실물 패키지 '시그널 리덕스 에디션'도 선보인다. 본편과 외전을 묶은 해당 패키지는 다음달 25일까지 '신세계아이앤씨' 네이버 스토어 및 '소프라노' 네이버 스토어 등에서 사전 예약 판매 중이며, 같은달 26일 출시된다. 네오위즈는 사전 구매자 전원에게는 특별 제작된 아크릴 스탠드를 함께 증정한다.

네오위즈 관계자는 "이번 닌텐도 스위치 출시를 통해 게임이 가진 압도적인 공중 액션의 재미를 글로벌 콘솔 플랫폼에도 선보이게 됐다"며 "차별화된 퍼블리싱 역량을 발휘해 국내 인디게임 글로벌 흥행을 도울 것"이라고 전했다.