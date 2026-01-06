네오위즈 '피망 뉴맞고', 사랑의 열매에 이용자 모금 1천만원 전달

네오위즈(공동대표 김승철·배태근)는 보드게임 '피망 뉴맞고'에서 이용자 참여로 마련된 기부금 1천만원을 경기 사회복지공동모금회(사랑의 열매)에 전달했다고 6일 밝혔다.

이번 기부 행사는 게임 내 '패밀리(길드)'가 도움이 필요한 청소년에게 '또 다른 가족'이 되어준다는 취지로 기획됐다.

행사는 지난해 11월 26일부터 12월 21일까지 약 4주간 진행됐다. 특히 패밀리 멤버끼리 하트를 주고받으며 성장을 돕는 '도와주기' 활동을 기부 점수와 연계해 구성원 간 협력이 자연스럽게 나눔으로 이어지도록 했다. 이후 합산 점수가 가장 높은 상위 1~3위 패밀리 이름으로 기부를 진행했다.

이번 나눔에는 약 3만6천명 이용자가 참여했으며, 가장 높은 활동 점수를 기록한 1위 'PANTHEON(판테온)', 2위 '이클립스', 3위 'LO천생연분VE' 패밀리가 최종 기부 주인공으로 선정됐다.

전달된 기부금 1천만원은 경기 사랑의 열매를 통해 성남시 내 위기 청소년을 위한 장학금 지원 사업에 사용될 예정이다.

네오위즈 관계자는 "게임 속 참여가 누군가에게 실질적인 도움이 될 수 있다는 경험을 선사하고 싶었다"며 "함께 마음을 모아준 이용자에게 감사드리며 게임을 통해 나눔을 실천할 수 있는 활동을 이어가겠다"고 전했다.